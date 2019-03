S vil lave bred aftale om infrastruktur efter valget

Der er positive takter i VLAK-regeringens og Dansk Folkepartis aftale for en udbygning af infrastrukturen i Danmark. Men planen er ikke perfekt og savner bred opbakning fra Folketingets partier.

Sådan er holdningen hos Socialdemokratiet, efter at regeringen onsdag præsenterede sin plan om at investere 112,7 milliarder kroner i infrastrukturen fra 2021 til 2030.

- Vi synes, det er positivt, at regeringen også kommer med noget, siger trafikordfører Rasmus Prehn (S).

Socialdemokratiet lancerede i januar partiets eget udspil til en udbygning af infrastrukturen.

- De kalder det så en aftale, men det er et meget smalt flertal i Folketinget.

- Vi så hellere, at man lavede en bred aftale i Folketinget hen over midten, sådan at man kan regne med en langsigtet aftale, uanset om man får en blå eller rød regering efter valget, siger han.

Ifølge Rasmus Prehn kan Socialdemokratiet godt se sig selv i de tiltag i regeringens plan, der handler om udbygningen af vejnettet. Blandt andet med en udbygning af motorvejsnettet og en ny tredje Limfjordsforbindelse.

Til gengæld halter planen ifølge Socialdemokratiet, når det handler om kollektiv trafik og jernbanenettet.

- Vi tror ligesom Dansk Industri og Dansk Erhverv, at det er afgørende vigtigt for fremtidens infrastruktur, at der både bliver investeret i vejnettet og i den kollektive trafik og jernbanen, hvis vi ikke skal sande til i trængsel på vores veje.

- Hvis vi ikke får løftet vores jernbane, vil flere godstog blive aflyst. Bare ét godstog svarer til 50 lastbiler på vejene, så vi er også nødt til at investere den vej rundt.

- Dér er det for lukket og snævert, det som regeringen lægger an til, siger Rasmus Prehn.

Han ærgrer sig over, at Dansk Folkeparti har valgt at opsige aftalen om Togfonden, som Dansk Folkeparti i januar 2014 indgik med den daværende S-R-SF-regering.

Aftalen indebar blandt andet, at den såkaldte timemodel skulle indføres. Det vil sige en times rejsetid i tog på strækningerne Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Dansk Folkeparti løber fra den aftale.

- Vi mener, at der er brug for, at danskerne kan få en timemodel, og der er brug for en stærkere kollektiv trafik, end der er i dag.

- Også fordi alternativet er, at endnu flere tager deres bil. Det kan vi ikke være tjent med, siger Rasmus Prehn.