Så dyr er folkeafstemningen

Det er langt fra en gratis omgang at bede danskerne om at stemme ja eller nej til at beholde forsvarsforbeholdet

Når danskerne onsdag skal afgøre, om forsvarsforbeholdet skal fjernes eller blive, er det en dyr omgang. Ikke bare koster det kommunerne penge. Folketinget har også postet et tocifret millionbeløb i debat og oplysning. Penge, hvor millioner er gået til partierne selv.

Samlet set koster det langt over 100 millioner kroner at afholde afstemningen, viser svar på spørgsmål stillet af Enhedslisten.

- Det er en udgift, staten pålægger kommunerne, der allerede er pressede. Og når man bruger så mange penge, så burde man også have afsat den tilstrækkelige tid, så det ikke skal hastes igennem, siger politisk ordfører Peder Hvelplund.

Trecifret millionbeløb

Det er kommunerne, der står for det praktiske. Det kan endnu ikke siges, præcist hvad afstemningen om forsvarsforbeholdet kommer til at koste dem. Men en række svar til Folketinget giver en solid indikation.

Finansministeriet fortæller, at der i 2015 - hvor der var både afstemning om retsforbeholdet og folketingsvalg - blev brugt 240 millioner kroner i på valg i kommunerne.

Og valget om euroen i 2000 kostede 69,5 millioner kroner, hvilket svarer til 116,6 millioner kroner i dag. Men kommunernes udgifter er langt fra det hele.

Det er kommunerne, der betaler for valghandlingen.

I egne lommer

Ud over de forventede over 100 millioner har Folketinget givet 22,5 millioner skattekroner til oplysning og debat gennem Europa-Nævnet.

5,4 millioner kroner heraf har Folketingets partier eksklusivt selv kunnet søge. Og det har de gjort.

Puljen fordeles ligeligt mellem ja-partier og nej-partier. Og da der er færrest nej-partier, har de fået klart flest pr. parti. Enhedslisten, der altså stiller sig kritisk over for udgifterne til valget - er selv den største modtager med 1,1 millioner kroner.

Men det er noget andet, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.

- Jeg siger ikke, at man skal spare på valg. Det er helt fair og legitimt, at det koster penge. Og man skal også sikre, at der er oplysning.

- Vi angriber, at det er kommunerne, der skal betale for valghandlingen, siger han.

Gamle kendinge

Ud over partierne er der givet lige under 11 millioner kroner til initiativer fra andre end de politiske partier. En pulje, der har kunnet søges at alle, der har vidst, den eksisterede.

Her har Folkebevægelsen mod EU eksempelvis høstet over en million kroner, Den Danske Europabevægelse 760.000 kroner og organisationen Demokrati i Europa Oplysningsforbundet ikke mindre end 1,9 millioner kroner.

På listen er også den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen - der er ved at stifte partiet Moderaterne - der har modtaget 240.000 kroner til to videoer og flere arrangementer, der blandt andet skal 'motivere både unge og ældre til at positionere sig i forhold til den kommende afstemning'.

Sidst har Folketinget stukket regeringen 5,4 millioner kroner til 'oplysningsindsats' og en 'husk at stemme-indsats'.