Så er armlægningen i gang: Uenighed om timing

Nu strides de om datoen for en afgørelse af formandsfight

Topfigurerne i Dansk Folkeparti begyndte armlægningen allerede inden dagens hovedbestyrelsesmøde i Fredericia.

Spørgsmålet, som skiller dem, er, hvorvidt et årsmøde skal findes sted hurtigt - inden for to måneder - eller senere, som foreslået af Peter Kofod.

Kristian Thulesen Dahl kalder på en hurtig afklaring.

- Der er plads til alle mulige gode forslag, men når jeg bliver spurgt, om det er sundt for en organisation med en meget lang proces, så siger jeg, det er det grundlæggende ikke.

- Jo hurtigere vi får afklaring om, hvem det bliver (ny formand, red.) jo bedre, siger den afgående formand.

Det er i sidste ende op til Kristian Thulesen Dahl, hvornår årsmødet bliver afholdt.

Liselott Blixt gjorde ved sin ankomst ligeledes klar, at hun ønsker en hurtig proces.

Martin Henriksen er af samme opfattelse, har han tidligere gjort klart. Lørdag morgen ville han dog ikke tale med presse, da han 'havde hørt, der var smørrebrød til mødet'.

God idé

Morten Messerschmidt er uenig.

Han vil have en længere proces, så alle mulige kandidater kan være med i kapløbet.

- Vi må se rundt om bordet, hvad der er af gode idéer. Jeg synes, det er en god idé, som Peter Kofod er kommet med. At give mulighed for, at der kan komme mest mulig klarhed, siger Morten Messerschmidt.

Hvorvidt Morten Messerschmidt selv er kandidat er han stadig ikke afklaret om.

Dagens hovedbestyrelsesmøde kommer efter Kristian Thulesen Dahl i onsdags meddelte sit exit som formand for DF efter ni år.

Hovedpunktet på dagsordenen er, hvornår der skal holdes et ekstraordinært årsmøde.

Datoen er afgørende, fordi det kan blive svært for især Morten Messerschmidt at stille op som formand, hvis årsmødet bliver afholdt i januar.

Der falder nemlig først dom ved Østre Landsret i februar. Her er hans byretsdom om EU-svindel og dokumentfalsk anket til.