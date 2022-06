Så er den gal igen: Gourmet-minister afsløret syv gange

Svingede kortet: Rasmus Prehn har - som den eneste af regeringens ministre - misbrugt statens kreditkort og betalt tilbage for endnu flere restaurantbesøg end hidtil kendt. Gav gourmetmad til journalister for tusindvis af kroner

Så er den gal igen: Statens kreditkort har været uretmæssigt på arbejde, når Rasmus Prehn (S) har ramt byen.

Mens Prehn var udviklingsminister og besøgte nogle af verdens fattigste lande, brugte han samtidig ministeriets kort til at betale dyre regninger på gourmetrestauranter hjemme i København. Regninger, som han efterfølgende helt eller delvist har måttet betale tilbage.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre på baggrund af en ny aktindsigt i Rasmus Prehns indkøb på sit personlige tjeneste-kreditkort hos Udenrigsministeriet frem til skiftet til Fødevareministeriet i november 2020.

Det er anden gang inden for en måned, at Ekstra Bladet kan afsløre, at den festglade minister i strid med reglerne har ladet staten agere kassekredit for dyre restaurantregninger. Allerede i maj kom det frem, at Prehn måtte kompensere statskassen for værtshusbesøg, mad og vin på en italiensk restauranter samt dyre frokostcaféer.

Dyr bistro

I de nye bilag gemmer sig bl.a. en regning på 2235 kroner fra september 2020 på den eksklusive franske bistro Maison i Dronningens Tværgade i midten af København.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er skønt på den franske bistro Maison i København, hvor Prehn og en erhvervsmand spiste for 2235 kroner, som blev klaret med statens kort for siden at blive tilbagebetalt. Foto: Emma Sejersen

Regningen er efterfølgende betalt tilbage - ifølge Rasmus Prehn mens han fortsat var udviklingsminister.

Det har dog ikke været muligt at se, hvad der præcist blev købt af mad og vin på Maison, da Udenrigsministeriet ikke har udleveret de originale bilag og fortsat behandler Ekstra Bladets aktindsigtsanmodning om dette.

Men bistroen praler på hjemmesiden med et menukort, der 'emmer af kvalitet og kærlighed til det franske køkken, hvor kvalitet kommer ved mad lavet fra bunden'.

Selve restauranten har 'ekstravagante marmorplader, smukke, dybe farver på væggene, vinkælder, dekorative spejle samt klassiske franske fletstole, der leder tankerne hen på Paris ældste og smukkeste bistroer.'

Ingen andre ministre

Ud over besøget på Maison, som er betalt tilbage, har Rasmus Prehn også måttet kompensere statskassen for en regning på det smarte toast- og ølsted Fætter Fætter samt for drikkepenge, han har doneret til restaurantpersonale.

Med de nye tilfælde af tilbagebetalinger har Rasmus Prehn i alt syv gange måtte betale tilbage for personlige køb i sin tid som hhv. udviklingsminister og fødevareminister.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i brug af kreditkort i samtlige ministerier. I langt de fleste tilfælde lyder svaret, at ministeren slet ikke har et tjenestekort.

I de få tilfælde, hvor ministrene har fået udleveret et kreditkort, bliver det slet ikke brugt til restaurantregninger. Ingen andre ministre end Rasmus Prehn har fundet det nødvendigt at betale tilbage.

Professor: Forkert brug af kort

Prehns brug af kreditkortet til privat brug er tidligere blevet kritiseret i Ekstra Bladet af professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Sten Bønsing.

- Det er en forkert brug af kreditkortet. Der er ikke mulighed for, at man kan lægge ud for private indkøb; heller ikke, hvis man refunderer det efterfølgende, siger Sten Bønsing.

- Der er ikke mulighed for, at man giver en omgang øl på et værtshus og så betaler selv efterfølgende. Det er ikke meningen, at det offentlige skal agere bank eller kassekredit for offentligt ansatte - heller ikke ministre. Man må selv til lommerne.

Læs interviewet med Rasmus Prehn under restaurant-oversigten...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her spiste de: Spiste hos bearnaise-konge 23. september 2020 Rasmus Prehns dyreste middag blev indtaget med en unavngiven erhvervsmand hos Danmarks ukronede bearnaise-konge på Maison. Den drives af den tidligere Michelin-kok Rasmus Oubæk og blev betalt på statens kort og efterfølgende kompenseret. Maison ligger i Dronningens Tværgade midt i København og har et menukort, der ifølge hjemmesiden 'emmer af kvalitet og kærlighed til det franske køkken, hvor kvalitet kommer ved mad lavet fra bunden'. Selve restauranten har 'ekstravagante marmorplader, smukke, dybe farver på væggene, vinkælder, dekorative spejle samt klassiske franske fletstole, der leder tankerne hen på Paris’ ældste og smukkeste bistroer.' Pris: 2235 kr. - HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Fransk perle på Christianshavn 24. september 2020 Allerede dagen efter sit dyre restaurantbesøg på Maison fortsatte Prehn den ekstravagante stil. I Strandgade på Christianshavn ligger den lille restaurant Lalala, der på hjemmesiden beskrives som en 'fransk perle'. Her spiste udviklingsministeren og en unavngiven journalist 'yndede, klassiske egnsretter med lokale grøntsager - enkel, veltillavet mad af gode råvarer', ifølge hjemmesiden. Det hele blev serveret med 'utvungen servering, bramfri jargon, liv og glade dage! Sådan er Lalala!' Pris: 1602 kr. - REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Sommerdag på lækker italiener 11. juni 2020 Rasmus Prehn måtte også til lommerne, da an i juni 2020 spenderede drikkepenge på statens kort, efter han havde mødt en unavngiven journalist på Restaurant Undici. Undici ligger i et charmerende gammelt autoværksted ved vandkanten på et af Christianshavns solrige hjørner. Det ejes af de samme, der står bag Lalala. Pris: 1468 kr. - REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Hipster-toast på Nørrebro 9. januar 2020 Med toast til omkring 55-60 kroner er det svært at se, hvordan udviklingsminister Rasmus Prehn og en unavngiven journalist kunne spendere hele 1145 kroner på hipster-toastcafeen 'Fætter Fætter' på det indre Nørrebro. Prehn har efterfølgende måtte til lommerne og selv tilbagebetale 320 kroner. Resten er blevet godskrevet i Udenrigsministeriet. Fætter Fætter er nu lukket, men var kendt som et sted med både toast, øl, vin og drinks. Bl.a. deres signaturcocktail 'Juicy Jamaicans'. Heller ikke dette bilag har Ekstra Bladet dog indtil videre fået udleveret. Pris: 1145 kr. REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (320 kr.) --- Fortsatte som fødevareminister --- Ekstra Bladet kunne allerede sidste måned beskrive, hvordan Rasmus Prehn havde tjenestekortet fremme i Fødevareministeriet. Bl.a. har han her skullet tilbagebetale regninger fra Sørens Værtshus og den italienske restaurant Famo Metro, hvor han spiste med B.T.'s debatredaktør. Læs mere herunder Italiensk til debatredaktøren 30. november 2021 På Famo Metro spiser Rasmus Prehn italiensk med stil sammen med B.T.s debatredaktør, men ender med at skulle betale en stor klump af regningen tilbage. Pris: 2210 kr REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (1034 kr.) Gav omgang på værtshus 12. maj 2021 Selvom Rasmus Prehn - i strid med reglerne - var stor i slaget med sit ministerkort på Sørens Værtshus 12. maj, var der først betalt tilbage til ministeriet 1. juli 2021, viser notaen fra ministeriets konto. Pris: 270 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Måtte rykke for tilbagebetaling 30. april 2021 Rasmus Prehns tur på Kanalcafeen 30. april sidste år fører til flere rykkere fra departementets regnskabsafdeling, som må inddrive pengene hos ham. Først 20. maj lykkes det at få pengene tilbage. Pris: 1780 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Prehn: - Jeg er ked af det

Bilags-recidivist: Rasmus Prehn har både måttet betale regninger tilbage i tiden som udviklingsminister og fødevareminister. Nu beklager han igen. Foto: Annika Byrde

Det var en serie af beklagelige fejl, da Rasmus Prehn også som udviklingsminister måtte betale tilbage for restaurantbesøg. Men han var i god tro. Det bedyrer ministeren i et længere interview med Ekstra Bladet.

- Når du står på Sørens Værtshus og skal betale en regning. Hvordan kan du så tænke: Det her er i tjenesten?

- Ja, altså det er konkret. Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, at så kan jeg også give en øl tilbage. Og så er det dagen efter, jeg tænker: Ej, det er simpelthen for fjollet. Altså, det betaler jeg selv. Men lige da jeg stod der, så tænkte jeg, at det kunne jeg godt.

- Hvad tid på døgnet var det bilag?

- Altså, det kan jeg ikke huske. Jeg tænker ikke, det var specielt sent. Jeg tænker, det var en eftermiddag eller noget i den stil. Men det skulle jeg selvfølgelig aldrig have gjort. Det er jeg ærgerlig over. Men jeg tænker; de kan formentlig få deres udgift dækket, så gør jeg det også.

Blast from the past

- Jeg kunne godt lige tænke mig at læse noget op for dig: ’Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel' (...) Ved du, hvem der har sagt det?

- Det har jeg selv sagt tilbage i sagen om Lars Løkke. Og der er den væsentlige forskel, at hvor jeg i tvivlstilfælde selv møder ind og siger: Jeg er kommet i tvivl, jeg betaler selv, så var der tale om i den her situation, at der først blev betalt noget tilbage, efter det havde været i pressens søgelys. Det er en væsensforskel.

- Så Prehn er ren, men Løkke ..?

- Ej, men jeg kan godt se, at det ser da tosset ud. Og jeg synes, der er den væsentlige forskel, at jeg selvangiver den her fejl. Jeg betaler tilbage, inden det kommer i pressens søgelys.

- Men det der citat har ikke stået og blinket, da du stod i baren med kortet og betalte i første omgang?

- Jeg har tænkt over, at jeg skulle være ekstra opmærksom på at passe de regler, der er. Derfor har jeg også siddet med ministerhåndbogen og set, hvad man kan. Da der netop var tale om, at jeg sådan set på en aften, hvor jeg som udgangspunkt havde fri står og bruger tid på at svare på spørgsmål og i og for sig lader mig interviewe og tale til baggrund. Og da så den pågældende journalist, og den kreds der er omkring ham, har givet mig en øl, så giver jeg en øl tilbage. Det var selvfølgelig dumt.

- Er du en pamper?

- Ej, det synes jeg vil være helt forkert at sige. Men jeg kan godt forstå, at nogen får det billede. Derfor har jeg også sagt, at vi laver en helt anden praksis fremadrettet. For jeg har slet ikke lyst tilt have det prædikat. Så jeg må stramme op. Jeg må undskylde.

Renten var negativ

- Men prøv lige at forklare mig igen. Hvorfor er det, du ikke stopper dig selv efter de første gange, du har betalt tilbage? Hvorfor får det lov til at gentage sig?

- Fordi jeg oplevede det som en legal procedure. Jeg tænkte, at så længe jeg betaler tilbage, kan der vel ikke være nogen ko på isen. Og på pågældende tidspunkt har der vel nærmest været negativ rente. Så det at man har gjort det her …

- Så var det okay, at staten var kassekredit?

- Nej, for det kan jeg jo høre på Bønsing, at det ikke er. Men jeg følte ikke, at der var nogen, der kom og sagde, at det er en praksis, du ikke må bruge.

- Men skal det være sådan, at der skal være barnepigefunktion på, at nogen skal gå at sige: Det må du ikke, det må du ikke? Skal man ikke trods alt tænke sig ekstra godt om som minister?

- Selvfølgelig skal man det. Derfor er jeg også er ærgerlig over og ked af det at blive bragt i den her situation. Men jeg vil gerne minde om, at når man ser på, hvad man skriver under på, når man får udleveret kortet, så står det altså ikke særlig tydeligt, at man ikke kan korrigere en fejl, man har lavet.

- Men der står jo heller ikke, at man må bruge kortet på private beløb. Der står jo det modsatte?

- Ja, der står i hvert fald, at det er til tjenesteformål. Når der så står i ministerbetjeningshåndbogen, at man kan betale for repræsentation ifm. interview, så får man jo indtrykket af, at det er noget, man kan. Og derfor har jeg gjort det. Men da det så var lidt kontroversielt med øl, så sagde jeg: Ej, det betaler jeg tilbage.

Læs også: Store forskelle - Det tjener partibosserne