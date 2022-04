Så er den gal igen: Nyt druk-seminar

Da Fredensborg byråd afholdt budgetseminar i august sidste år, blev der drukket godt igennem på borgernes regning. Det viser hotel-bilag, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Ekstra Bladet har for nyligt kunnet afsløre, at byrådet i Fredensborg på få timer købte 230 genstande på et 'introseminar' i januar.

Nu viser det sig så, at det ikke var første gang, at de folkevalgte politikere tog godt for sig af de våde varer.

Svømmede i våde varer

Nye bilag, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, afslører nemlig, at Fredensborgs lokalpolitikere var så tørstige den sensommeraften, at hotellets restaurant måtte åbne tre regninger. De var i alt løbet op på 14.930 kroner, da en tjener trykkede den sidste regning ind i systemet efter midnat.

Bilag fra aftenen viser, at selskabet på 48 personer nåede at købe omkring 350 genstande. Det svarer til mere end syv genstande pr. næse. Og det er ifølge en ekspert mere end det tilladte.

- Grundreglen er, at man kan få betalt, hvad der svarer til et konferencedøgn - altså overnatning, middag og et glas vin eller øl, måske to, under middagen, fortæller Bent Greve, professor i samfundsvidenskab og erhverv på RUC, til Ekstra Bladet.

Det betyder, at herskabet i august drak mere end 200 genstande ud over det tilladte. På ét enkelt budgetseminar.

Læs meget mere om druk-seminaret og se de våde regninger her

Ekstra Bladet afslørede for nyligt, at byrådet i Fredensborg havde drukket 230 genstande til introseminar.

Våde seminarer

Dermed tegner der sig et billede af et byråd, som flere gange har fyret mange tusind kroner af på våde varer. Som Ekstra Bladet tidligere har afdækket, så drak byrådet også for knap 15.000 kroner i januar i år.

Her fordelte regningen sig på færre, men dyrere flasker.

I januar brugte selskabet 5500 kroner på ti flasker Sancerre til 550 kroner stykket. Der blev gået til fadbamserne, og middagen startede med velkomstdrinks til mere end 500 kroner flasken.

Borgmester Thomas Lykke til sin egen 60-års reception tidligere på året. Privatfoto

Budgetseminar sprængte budget

I budgettet for 2022 valgte Fredensborg byråd, at kommunens ansatte skulle løbe stærkere. De vedtog nemlig at 'effektivisere administration mv. overalt i den kommunale organisation'. Samlet skal det give en besparelse på 6,9 millioner.

Men til selve budgetseminaret blev der altså ikke sparet på noget.

Faktisk endte den samlede regning på hele 82.476 kroner, fordi selskabet ikke kunne nøjes med den konferencepakke, som kommunen havde købt til dem.