Så er valgkampen i gang

Det var lidt af en bombe midt i Tour de France, da den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, i går benyttede et møde i den radikale hovedbestyrelse til at udskrive valg.

Meningen med HB-mødet var, at de radikale skulle tale om minksagen. Advokatundersøgelse eller ej.

Men den radikale leder trumfede med en melding om, at klimaet i Folketinget er blevet elendigt, regeringen og Mette F. for magtfuldkomne, centraladministrationen smadret og stemningen blandt vælgerne for hadefuld.

Luften må renses med et valg efter sommerferien.

Arlkivfoto: Finn Frandsen

Meldingen er, at hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg, senest inden Folketinget åbner i oktober, vil de radikale stille et mistillidsvotum til regeringen.

Nu er vi vant til, de radikale siger meget, som ikke indfris til kurs 100. Men at true med mistillidsvotum er så tungt et våben i det politiske arsenal, at den kan Sofie Carsten Nielsen ikke løbe fra. Det vil være hamrende utroværdigt og skade R enormt under en valgkamp.

Men det er ikke de radikale, der udskriver valg, men statsminister Mette Frederiksen, og hun modtog i går den radikale melding med ophøjet ro.

S sendte den politiske ordfører Rasmus Stoklund i byen og udledte dermed et signal om, at de ikke rigtig gider bruge tid på de radikales torden. Der kan ske meget de næste tre måneder, inden Folketinget samles.

Og øvrigt er den radikale melding tidsmæssigt ikke fuldstændig skæv i forhold til Mettes egne overvejelser. Så hvorfor true med valg, når det alligevel kommer?

Den radikale melding er helt klart en uvenlig handling over for resten af rød blok. De andre partiledere, Pia Olsen Dyhr og Mai Villadsen, blev såvidt jeg ved først orienteret lige inden Sofie Carsten Nielsens Facebook-opslag kørte afsted, og Mette Frederiksen havde heller ikke lang varslingstid.

Men valgtruslen skal ses i lyset af en stigende radikal irritation over mink-sagen, og det de radikale oplever som regeringens ’magtfuldkommenhed’ og ’centralisme’.

I den radikale ledelse er man på ingen måde imponeret over Mette Frederiksens mink-pressemøde tidligere på ugen. Tværtimod var forløbet, som de radikale opfattede som alt for meget spin og ansvarsfraskrivning, medvirkende til, man trak valgkortet i går.

R vil have luften renset, også selv om en trussel om mistillidsvotum næppe kan betegnes som en hyggelig optakt til et eventuelt rødt regeringssamarbejde efter et valg.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Alt andet lige tvinger den radikale trussel trods alt Mette Frederiksen til at tænke sin slagplan for efteråret igennem. Forude ligger på den anden side af sommeren virkelig tunge sager:

Regeringen har lanceret en lønstrukturkomité, som skal se på lønstrukturen på det offentlige område herunder betydningen af bl.a. tjenestemandsreformen, og ikke mindst sygeplejerskerne er utålmodige.

Inflationen kører derud af. Vi skal tilbage til tiden omkring Berlinmurens fald. Vælgerne begynder nu for alvor at mærke, at økonomien strammer.

Det rammer altid en regering, men særlig slemt, fordi de socialdemokratiske vælgere er forrest i køen af inflationspressede danskere.

Forårets overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked bliver blodige. Tidligere har det været nok for lønmodtagerne med moderate lønstigninger, fordi inflationen i årevis har været lav. Nu skal lønnen kraftigt op, hvis reallønnen skal bevares.

S skal også sikre sig momentum til valgforberedelse. Det kan ikke være de radikale, der kører med klatten, så S må tænke offensivt. Udvikle en valgplatform. Få minksagen på afstand, selv om den vil blive et stort tema i den blå valgkamp.

Hvad kan Mette Frederiksen gøre:

1) Satse på, at de radikale falder ned og dropper deres valgtrussel.

2) Svare hårdt igen og gøre det klart for R, at hvis de vil vælte regeringen sammen med Pernille Vermund, så velkommen.

3) Gå i offensiven og afslutte sommerferien med et pressemøde, hvor statsministeren bebuder, hvornår hun styrer efter valg.

’Der er brug for ny luft – der er brug at høre danskerne. Der er brug for en ny regering, der breder magten ud i stedet for at centrere den om sig selv’, sagde Sofie Carsten Nielsen i går i sit FB-opslag.

Ikke ligefrem nogen venlig hilsen til en statsminister, som de radikale forresten gerne vil i regering med.

Og hvem vil Sofie Carsten Nielsen egentlig pege på, hvis der efter valget er rødt flertal og Mette F. ikke gider de radikale i regering?

Det får vi god tid til at diskutere. For selv om sommerferien venter lige nu, er valgkampen i realiteten gået i fuld gang.

