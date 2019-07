Så farlige kan stofseler være: Flere er blevet kvalt

Kamma på 87 år er dement og har været spændt fast i en seng eller til en kørestol i over to måneder. De pårørende frygter, at der kan ske en ulykke. Tidligere er demente nemlig blevet kvalt i stofbælter

Både Ekstra Bladet og TV2 har fortalt historien om demente Kamma, som bliver spændt fast med stofseler på sit plejehjem stort set døgnet rundt.

Fikseringen har stået på i over to måneder, og mens eksperter sår tvivl om, hvorvidt det, der foregår, er lovligt, er familien bange for, at Kamma kan komme til skade i det bælte, hun er spændt fast i.

Ifølge de pårørende er Kamma ked af at være i selen, og hun prøver derfor at komme ud af den. FOTO: Privat

Kvinde kvalt

I 2014 blev en 85-årig dement kvinde kvalt langsomt, efter plejehjemmet havde spændt hende fast med en stofsele.

Personalet havde lagt hende i bælte om aftenen, men klokken fem om morgenen næste dag opdagede vagten, at hun var blevet kvalt i den. I flere timer havde der ikke været opsyn med den fastspændte ældre.

- Der burde man jo også holde øje med folk, hvis man fikserer dem mod deres vilje. En dement, der vågner om natten, hun har jo ikke kunnet forstå, hvorfor hun var spændt fast til den seng. Hun er gået i panik, sagde kvindens barnebarn Michael Sørensen dengang til TV2 Nord.

- Tænk sig, at en ældre kvinde hænger der i så lang tid, og bliver kvalt langsomt. Det er en forfærdelig tanke, sagde også svigersønnen Benny Dahl.

Her ses kvinden, der blev kvalt i 2014. FOTO: Privat

Efter ulykken afslørede en redegørelse alvorlige fejl. Plejehjemmet havde ikke den nødvendige tilladelse til at bruge bæltet. De manglede blandt andet et skriftligt dokumenteret grundlag for, at det var nødvendigt, og tilsynet med den fastspændte kvinde var mangelfuldt.

Sagen endte med, at to ansatte på plejehjemmet blev fyret. Lederen af stedet blev også politianmeldt, tiltalt og kendt skyldig i groft at have forsømt sit arbejde.

Flere tilfælde

Sagen i 2014 fik stor medie-opmærksomhed, men i samme forbindelse kom det frem, at der tidligere har været andre alvorlige og fatale episoder ved brug af stofseler.

I 2009 blev en demenspatient i Skive kvalt i den sele, hun var spændt fast til sengen med. Det samme skete ved en demenspatient i Brønderslev i 2005 og på Frederiksberg Hospital i 2000.

I 2013 blev en kvinde fra Viborg fundet i sidste øjeblik - livløs og blå i hovedet lå hun viklet ind i den stofsele, hun var spændt fast med.