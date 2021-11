Så gik den ikke længere: Rasmus Paludan bortvist

Partilederen kan ikke længere tale om sex og politik med unge på sin Discord-server, der er blevet lukket. Forsøger han at oprette en ny, deaktiveres den igen hurtigt efter

Rasmus Paludan kan ikke længere tale om sex og politik med børn i Discord-universet.

Hans server er nemlig blevet lukket ned, og når han prompte forsøger at oprette en ny af slagsen, bliver også den lige så hurtigt lukket.

Det fortæller partilederen til Ekstra Bladet, og det samme bekræfter en anonym kilde, som var tilstede under - og dermed overværede - en af nedlukningerne.

I august måned kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan Rasmus Paludan brugte en Discord-server til at tale om andet end bare politik, selv om det netop var politisk snak i Stram Kurs-regi at den – ifølge ham selv – var oprettet til.

Her overvågede vi partilederen, mens han blandt andet talte om analsex og 'cock-spanking', viste billeder af penis-torturredskaber, fortalte grove sex-historier og pressede drenge til at se en selvmordsvideo.

Den første server hed oprindeligt ’Dansk Ungdom’, mens den anden hed ’Dansk Ungdom Official 2.0’. Begge havde det til fælles, at Rasmus Paludan oprettede dem og var ’chef’ for dem. Han var altså manden, der styrede og administrerede dem.

Men fælles for serverne var også, at de begge blev slettet inden for den samme uge.

Rasmus Paludans tid på Discord er forbi. Foto: Ekstra Bladet

Fortalte om lukning på Facebook

Først blev Paludans oprindelige server lukket ned. Altså den server, som Ekstra Bladet overvågede.

Det fik partilederen til at gå ud på Stram Kurs' Facebook-side og fortælle om lukningen, der ifølge partiformanden skete fredag 8. oktober.

Her opfordrede han samtidig folk til at joine en anden Discord-server, der skulle erstatte den tvangslukkede.

Rasmus Paludan åbnede således en ny af slagsen, hvor han kunne fortsætte med det, han lavede på den første.

Men server nummer to fik også dødsstødet. Det fortæller en kilde fra miljøet omkring Rasmus Paludans Discord-univers, som selv var tilstede på serveren, da det skete. ligesom Rasmus Paludan også selv bekræfter over for Ekstra Bladet, at der forholder sig sådan.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Kilden, som ønsker at være anonym, men hvis identitet er Ekstra Bladet bekendt, forklarer, hvordan Rasmus Paludan en nat sad og talte med sit vanlige, unge publikum på sin nyoprettede Discord-server, fordi den gamle var blevet slettet.

Men pludselig røg alle ud - og serveren forsvandt. Den var ifølge kilden blevet permanent slettet. Kilden kunne således herefter hverken finde Rasmus Paludans profil eller serveren igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Discord-organisationen for at høre, hvorfor Rasmus Paludans servere er blevet lukket ned, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Discord er ifølge Rasmus Paludan heller ikke kommet med en begrundelse for nedlukningerne til partilederen selv.

Skifter bare platform

Selvom Rasmus Paludan ikke længere kan få lov til at komme ind på Discord og fortsætte sine fællesskaber derinde, har det ikke sat en stopper for partilederens lyst til at chatte med blandt andet sine unge følgere.

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Paludan over sms, at han benytter sig af to andre kommunikationsplatforme, nemlig Mumble og Matrix. Begge programmer er i grove træk det samme som Discord.

'I stort omfang er vi nu med cirka 14.000 danske unge på Matrix- og Mumble-servere. Dem styrer vi nemlig selv. Der bliver lagt planer for, hvad vi fx kan gøre ved trælse lærere. Eller trælse journalister,' skriver Rasmus Paludan.