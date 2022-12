Så kan han lære det: Studsgaard lander million-job

Kritikken fra Mink-kommissionen haglede ned over tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard.

Den ene grove forseelse efter den anden blev linet op i kommissionens konklusioner, men alt det behøver Studsgaard ikke længere at tænke på.

Med sit skift til jobbet som direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, stopper Medarbejder- og Kompetencestyrelsen yderligere undersøgelser af mink-skandalens topfigur.

Studsgaards løn i det nye job er også ganske fornuftig: 1.350.036 kroner om året.

Dertil kommer et pensionsbidrag på 20,74 pct. Det oplyser Esbjerg Kommune til Ekstra Bladet.

Inflation ikke top of mind

Det er en mindre nedgang fra jobbet som departementschef. Her inkasserede han senest 1.780.000 millioner kroner, men det var også inklusiv et særligt engangs-vederlag for 2020 - året for mink-skandalen - på 75.000 kroner.

Men trods nedgangen burde der stadig være penge nok i lønningsposen til, at de stigende smør-priser ikke behøver at være 'top of mind'.

'Har taget ansvaret på sig'

Ifølge Esbjerg Kommune har Studsgaard været til to samtaler, inden han landede direktør-jobbet. Og her var mink-skandalen også oppe og vende.

Om det forløb skriver kommunen til Ekstra Bladet:

'Henrik Studsgaard har taget ansvaret på sig, og han lægger ikke skjul på, at der blev begået en fejl. Det har han redegjort for overfor ansættelsesudvalget på en tilfredsstillende måde'.

Mere end en fejl

Mink-kommissionens digre rapport kommer imidlertid frem til, at Studsgaard begik meget mere end 'en fejl'. Der er retteligt tale om en lang liste af kardinal-brølere.

For det første havde Studsgaard - ifølge eget udsagn - ikke lovligheden af mink-udryddelsen 'top of mind', da den blev diskuteret på et centralt møde med regeringstoppen den 3. november 2020.

Han reagerede heller ikke, da han så statsminister Mette Frederiksen annoncere den ulovlige udryddelse dagen efter.

Han godkendte også et brev til minkavlerne med det ulovlige påbud om at slå alle mink ned den 6. november. Og så godkendte han også et forkert citat i en pressemeddelelse to dage senere.

Det fik samlet set kommissionen til at konkludere, at 'Henrik Studsgaard har begået tjenesteforseeelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet'.

Efter den kradse kritik fra kommissionen i sommer, blev Studsgaard hjemsendt.