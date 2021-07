De var på USA's terrorliste indtil 2012. På EU's terrorliste indtil 2009.

De har gentagende gange fået kritik af menneskerettighedsorganisation Human Rights Watch

Og de havde Uffe Elbæk forbi virtuelt til at give en varm anbefaling søndag 11. juli.

Den kontroversielle iranske modstandsorganisation Muhajedin-e-Khalq (MEK) fik rosende ord med på vejen fra den tidligere minister til en konference, men nu undskylder han for at have deltaget.

'Det var en eklatant fejl. Det gik alt for hurtigt. Djævelen er som bekendt i detaljen. Så kan jeg lære det. Kan jeg.' svarede Frie Grønne-stifteren på Twitter til flere, der kritiserede ham for at deltage.

Enhedslistens rådgiver Poya Pakzad var en af dem, der stillede sig undrende overfor Elbæks deltagelse.

'Uffe Elbæk talte til Mujahedin-e Khalqs konference. En gruppe, der ifølge Human Rights Watch, er en sekt, der har begået talrige menneskerettighedskrænkelser mod sine medlemmer.' skrev Poya Pakzad blandt andet på Twitter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Uffe Elbæk, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Sekteriske tendenser

Organisationen MEK er flere steder beskrevet som værende dybt sekterisk.

En længere profilering af organisationen fra mediet The Intercept fortæller gennem tidligere medlemmer, at organisationen udøver psykisk og fysisk tortur på sine medlemmer.

En mand, der forlod gruppen i 2014 efter 34 års medlemskab, beskriver overfor mediet, hvordan han reflekterede på gruppens dynamik.

- Første gang jeg gik på internettet, så jeg sandheden. Jeg læste om sekter. Jeg indså, at vi var robotter, siger Issa Azadeh til The Intercept.

