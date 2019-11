Så mange kommuner får forringet velfærd næste år

I 2019 har alle kommuner fået penge til klippekortet. Men da pengene bliver fordelt via bloktilskuddet, kan kommunerne vælge at bruge pengene til andre formål.

Næste år vil ældre i hver fjerde kommune opleve, at serviceniveauet falder.

Sådan lyder det fra organisationen Danske Ældreråd, der har kigget på budgetterne for landets 98 kommuner i 2020.

Undersøgelsen viser, at 23 kommuner forventes at forringe servicen for de ældre, mens 60 kommuner har et uændret niveau. Syv kommuner hæver serviceniveauet ifølge Danske Ældreråd.

Skuffet

Mogens Rasmussen, der er formand for Danske Ældreråd, er skuffet over forringelserne.

Det er især set i lyset af, at Kommunernes Landsforening (KL) forhandlede sig frem til et samlet løft på 1,7 milliarder kroner til velfærd i økonomiforhandlingerne for 2020 med regeringen.

- Overordnet set er det jo en udhulning, der er sket over en årrække. Der er ikke det i ældreplejen, som man kunne ønske sig, siger Mogens Rasmussen.

- Der bliver flere ældre og flere svage, så selv om de 1,7 milliarder kroner blev tildelt, så vil det i bedste fald kun efterlade status quo. Det vil ikke give det forventede løft, som vi ellers opfattede, siger han.

En forringelse

Det er især kommunernes klippekortsordning for de dårligst stillede ældre, hvor der nu bliver sparret. Ordningen skulle sikre, at svage ældre borgere fik en halv times ekstra hjælp om ugen.

Alle kommuner har fået penge til klippekortet. Men da pengene bliver fordelt via bloktilskuddet, kan kommunerne vælge at bruge pengene til andre formål.

- Det viser sig, at 23 kommuner ikke beholder det. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Det er en decideret forringelse, siger Mogens Rasmussen.

- Klippekortet er det eneste sted i ældreplejen, hvor man kan tage individuelle hensyn. Nogle vil gerne have en med til at besøge kirkegården, en tur i teatret eller bare gå en tur, siger han.

Danske Ældreråd ønsker, at klippekortsordningen bliver sikret ved lov.

Samme krav har Dansk Folkeparti og Enhedslisten, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil ikke skrive det ind i loven i øjeblikket.

- Vi sidder med to ting her, for vi ønsker jo, at kommunerne har deres selvbestemmelse. Men vi vil også gerne have, at man tilgodeser de svageste, og det er virkelig en udfordring, siger Mogens Rasmussen.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, kalder forringelserne "dybt bekymrende".

- Vi synes også, at klippekortsordningen skal skrives ind i loven. Nu kan vi jo bare se, hvad der sker, når man ikke øremærker midlerne. Så vælger de at bruge dem på andre end de ældre, siger hun.

Danske Ældreråd har et råd i hver kommune i landet. Ældrerådene rådgiver kommunalbestyrelserne på det ældrepolitiske område.

Det er også disse ældreråd, der har tjekket budgetterne. Seks af ældrerådene deltog ikke, og derfor mangler seks kommuner.