Så mange medlemmer har Løkkes netværk

Siden løsgængeren Lars Løkke Rasmussen startede sit politiske netværk 8. januar, har 13.286 personer sluttet sig til.

Det oplyser Løkke i en mail til Ekstra Bladet onsdag morgen.

'... og det vokser stille og roligt', skriver han om medlemstallet.

Løkke skriver desuden, at er der indtil videre ikke er en 'ekstern økonomi knyttet til netværket'.

'... men det siger sig selv, at det i længden ikke kan drives – eller for den sags skyld vokse sig til – hvis rammerne omkring det ikke professionaliseres. Så der vil selvfølgelig være behov for at undersøge mulighederne for at tilvejebringe et økonomisk fundament under det, men der er jeg altså ikke endnu,' lyder det.

Hvad med Rohde?

Mandag fik Folketinget endnu en løsgænger, da Jens Rohde meldte sig ud af de radikale.

Hvorvidt Rohde er blevet fristet af at melde sig ind i Løkkes netværk, vil den tidligere statsminister og Venstre-formand ikke ud med.

'Det ville, hvad du godt ved, være et brud på GDPR-reglerne, hvis jeg begyndte at oplyse, hvem der har meldt sig ind. Beklager, selvom der helt sikkert gemmer sig mere end en interessant artikel i mit medlemsregister,' skriver Løkke efterfulgt af en smilende smiley.

Rebien har meldt sig ind

Det er dog kommet frem, at den tidligere topchef for Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, der har besluttet sig for at gå ind i Løkkes netværk.

I en mail til Politiken har Lars Rebien har begrundet sin beslutning således:

'Jeg deler Lars Løkke Rasmussens analyse af den nuværende politiske situation. Det er min opfattelse, at det ville gavne erhvervslivet, privatpersoner og Danmark i al almindelighed, hvis der kunne skabes et mere stabilt politisk flertal på midten i dansk politik', skriver han.

Lars Løkke har gjort klart, at hvis tilstrækkeligt mange viser interesse for hans netværk, kan det potentielt udvikle sig til et nyt parti.