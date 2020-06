Så mange søgte Jokkes job

Det svarer Mette F. ikke på

- I forlængelse af svaret på spørgsmål nr. 9 til B 184 bedes statsministeren bekræfte, at Forsvarsministeriet årligt sparer et millionbeløb ved at udpege Prins Joachim til stillingen som forsvarsattaché i Frankrig.

- Hvad er baggrunden for, at statsministeren i forbindelse med Prins Joachims ansættelse som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris ikke har valgt at ændre lov nr. 1119 af 20. december 1995, således at et eventuelt vederlag for statstjeneste modregnes i årpengene?

- Finder statsministeren det hensigtsmæssigt, at der i udpegning/ansættelse af personer til statstjeneste ikke alene indgår kvalifikationer, men også om ansættelse af en kan være billigere end ansættelse af en anden?

Mærkelig gråzone

Søren Søndergaard ærgrer sig særligt over, at statsministeren ikke vil se på en model, hvor man modregner attaché-lønnen i prinsen årpenge.

I 2019 kostede den nuværende forsvarsattaché 1,2 million kroner alene i lønudgifter.

- Det er irriterende, at vi aldrig kan diskutere kongehuset, uder der kommer den her berøringsangst.

- Man undlader at svare på spørgsmål og afviser at modregne lønnen.

- I stedet laver man en mærkelig gråzone, hvor nogen kan for noget ud at ansætte ham, siger Søren Søndergaard.