Så meget stiger prisen på plastikposer

Det ventes fremover at blive dyrere at købe en plastik- eller papirpose til sine varer, når man er ude at handle.

Som en del af finansloven for næste år bliver afgiften på bæreposer af plast og papir nemlig tredoblet for at bidrage til finansieringen af velfærden.

Det er regeringen enig med støttepartierne og Alternativet om ifølge finansloven, der blev præsenteret sent mandag aften, og som vil blive stemt igennem senere på måneden.

I dag er afgiften på bæreposer af plastik 22 kroner per kilo, men den afgift står til at blive tredoblet. Det er ikke reguleret siden 1998.

Prisen på en bærepose ventes at stige med en krone, og engangsservice står til at stige 30 procent.

Unødvendigt

Interesseorganisationen Plastikindustrien er modstander af af tredoblingen.

- Det er stærkt unødvendigt og drastisk at tredoble bæreposeafgiften, siger direktør Thomas Drustrup fra Plastikindustrien i en pressemeddelelse.

Det vurderes at kunne nedbringe forbruget af bæreposer med i alt knap 40 procent ifølge aftaleteksten, og det ventes at kunne nedbringe mængden af affald.

Det ventes på sigt at give 205 millioner kroner til statskassen årligt.

Konkret skønnes nedbringelsen af affald med en stor usikkerhed at udgøre cirka 6000 ton.

Desuden skal det undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres for at fremme brugen af bionedbrydeligt materiale.

Allerede i august meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at hun ville fordoble afgifterne. Samtidig meldte hun ud, at regeringen vil forbyde udleveringen af gratis bæreposer.

Derudover stiger en række andre afgifter også med finansloven for næste år. Det gælder eksempelvis afgifter på råstofmaterialer, tinglysning af bolig, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage.

Aftalepartierne bag finansloven vil også fjerne en skattefinte ved forældrekøb og stramme reglerne for leasing af firmabiler.