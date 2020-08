'Så sindssygt, jeg kan blive stiktosset'

Skatteborgerne er til grin for egne penge, når man kan blive mangemillionær på at drive opholdssteder og skoler for udsatte unge.

Det mener gruppeformand for SF, Jacob Mark, som derfor vil ændre loven, så overskud på institutioner for udsatte unge geninvesteres i de unge.

- Når vi burger skattekroner på børn og unge, så skal det ikke ende ud i et overskud til ejerne, så de kan købe dyre huse og dyre både, siger Jacob Mark.

Meldingen kommer efter Ekstra Bladet har afsløret børnehjems-baron Erik Filthuth i at hive over 53,2 millioner kroner ud af skoler og opholdssteder. Samtidig var Erik Filthuths løn højere end statsministerens.

- Det her er så sindssygt, at jeg kan blive stiktosset over det, siger Jacob Mark, som også er børne- og undervisningsordfører.

- Ekstra Bladets afsløringer viser, hvor sygt et system man har skabt, når skattekroner til nogle af de mest udsatte børn og unge kan ende i store millionudbetalinger til ejerne og i værste fald kapitalfondsejerne, forklarer Jacob Mark.

Landets kommuner har brugt formuer på at sende udsatte og sårbare børn i favnen på Erik Filthuth, der frem til 2017 ejede Søbæk-imperiet. En særdeles god forretning for den smarte pædagog.

I 2017 solgte Erik Filthuth sine behandlingsskoler og opholdssteder til en svensk virksomhed, der er ejet af en kapitalfond, for omkring 130 mio. kr. Årene forinden havde han hevet et udbytte ud af imperiet og over i sit private holdingselskab på i alt 53,2 mio. kr.

Men det store udbytte var tydeligvis ikke nok. Rigmanden, som har haft store problemer med at skelne mellem sin privatøkonomi og institutionernes, skulle naturligvis også have løn.

En intern direktørkontrakt - mellem Erik Filthuth og selskabet Søbækskolen ApS fra 2013 - afslører, at han indkasserede 160.000 kr. om måneden.

Det er knap to millioner om året, hvilket overstiger statsministerens løn, der i dag lyder på cirka 1,6 mio. kr. om året.

- Er det ikke ok at være god til sit job og tjene penge samtidigt?

- Hvis man er god til sit arbejde, så skal man selvfølgelig have en god løn, og derfor er vores forslag, at man i fremtiden indretter et system, så man ikke kan trække profit ud af opholdssteder, forklarer SF'eren.

Følg afsløringerne De kommende dage og uger vil Ekstra Bladet bringe en lang række afsløringer om Erik Filthuths brug af offentlige midler på opholdssteder og behandlingsskoler. Avisen har fået adgang til omfattende, fortroligt materiale, som strækker sig over en årrække, og det afslører blandt andet regnskabsrod, fiktivt ejendomssalg og udlæg for millioner af kroner.

- Man skal ikke lave profit på velfærd, men derimod kan man drive en selvejende institution - ligesom privatskoler - hvor man også kan få en fin løn som leder, hvis man gør det godt, siger Jacob Mark.

- Eventuelle overskud skal reinvesteres i institutionen og dermed de unge. Der er et flertal i forståelespapiret, som gerne vil ændre på det her, så man ikke kan udtrække profit, siger han.

Det står der i forståelsespapiret Forståelsespapir 25. juni 2019 Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten Hjælpe de mest udsatte og mennesker på kanten af samfundet 'Undersøger hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.'

- Der er gået noget tid siden valget. Hvorfor rykker I ikke hurtigere?

- Der var nogen for hvem, det var et større ønske end andre. For SF var det et stort ønske, og jeg tror, at nu hvor Ekstra Bladet har bragt de her historier, som viser, hvordan lovgivningen kan udnyttes, så tror jeg, at vi nu kan rykke meget hurtigt, siger Jacob Mark.

Havde mystiske udlæg

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan den driftige forretningsmand har haft private udlæg for millioner af kroner.

Det har affødt kritik fra flere eksperter, ligesom en lang række tidligere ansatte sætter spørgsmålstegn ved de enorme udlæg.

Desuden har han købt luksusinventar til sine private boliger gennem skolerne og opholdsstederne.



Erik Filthuth ejer uoverskueligt mange ejendomme i både ind- og udland. Han har haft sin bolig ved Holbæk Fjord til salg for 21,5 mio. kr. Se paladset her. 1 af 6 2 af 6 3 af 6 4 af 6 5 af 6 6 af 6

Erik Filthuth selv har ikke svaret på Ekstra Bladet henvendelser om de mange forhold, som er kommet frem på baggrund af en lang række interne dokumenter, der er blevet lækket til avisen.

I stedet har direktøren forsøgt at forhindre historierne i at se dagens lys gennem retssystemet. Ekstra Bladet har dog vundet sagen og kan på den baggrund bringe en række afsløringer om rigmanden.

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk.