Så store er tæskene til Tulle: Går tilbage i 98 ud af 98 kommuner

Der er ingen tvivl: Nederlaget til Kristian Thulesen Dahl ved årets valg er totalt.

Hvis man går alle landets kommuner igennem, er der blodrøde stemmetal på bundlinjen hos Dansk Folkeparti i 98 ud af 98 kommuner.

I 22 kommuner ryger Dansk Folkeparti helt ud af byrådene efter valget.

Partiet ender med 4,1 procent af stemmerne på landsplan, hvilket er mere end en halvering i forhold til de 8,7 procent, de fik i 2017. Således har partiet fået 91 mandater på landsplan, hvilket betyder, at de har mistet 132 mandater siden 2017.

Og partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, er da også klar til at tage konsekvensen, lader han forstå onsdag formiddag. Han kan ikke blive som formand, har han netop meldt ud, og der er ingen kattelem.

- Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er, siger han og gentager, at hovedbestyrelsen i weekenden mødes for at indkalde til et ekstraordinært årsmøde.

- Det er klart med henblik på, at det ekstraordinære årsmøde vælger en ny formand.

Her går Dansk Folkeparti mest tilbage, målt på mandater

Haderslev - 3 mandater Holbæk - 3 mandater Kalundborg - 3 mandater Slagelse - 3 mandater Svendborg - 3 mandater Syddjurs - 3 mandater Tønder - 3 mandater Aabenraa - 3 mandater Albertslund - 2 mandater Assens - 2 mandater

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Her går Dansk Folkeparti mest tilbage, målt i procentpoint