Så tynd er tråden Kofod hænger i

De radikales folketingsgruppe har fået mandat til at vælte Jeppe Kofod - udenrigsministeren er under maksimalt pres

Der bliver bagt op til ministerstorm i både Enhedslisten og hos de radikale.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har nemlig stadig ikke givet sit parlamentariske grundlag en fornuftig forklaring på lukketheden om de danske børn i al-Hol- og al-Roj-lejrene i Syrien, som ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste risikerer at blive kidnappet af Islamiske Stat.

Konkret er 30 børn allerede udsmuglet, men de oplysninger er aldrig tilflydt partierne, har Ekstra Bladet afsløret.

Grønt lys

Radikale Venstres hovedbestyrelse har i weekenden i en skriftlige udtalelse gjort det klart over for folketingsgruppen, at regeringens lukkethed er 'uacceptabel', og 'kan være afgørende for tilliden til de relevante ministre.'

Med andre ord har Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen frit spil til at handle over for udenrigsministeren.

'Jeg er superglad for den melding fra vores bagland. Det viser regeringen, at vi står samlet om det her, at vi forventer en ordentlig behandling - og at presset i øvrigt vil vokse dag for dag for at få de børn hjem,' skriver Martin Lidegaard i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Indkaldt til ristning

Hos Enhedslisten er utilfredsheden om muligt endnu større, selvom den stadig ikke har manifesteret sig i lignende sabelraslen fra baglandet.

Folketingets mest venstreorienterede parti indkaldte til åbent samråd allerede under det møde i Udenrigspolitisk Nævn, som i fredags for alvor fyrede op under gløderne under Kofods taburet.

Åbne samråd er traditionelt blevet brugt som anledning til at hive tæppet væk under pressede ministre. Senest eksempel er Mogens Jensen i mink-affæren.

Under fredagens møde i Udenrigspolitisk Nævn havde støttepartierne forventet en forklaring på de oplysninger, som Ekstra Bladet har bragt frem.

Men intet fik de at vide.

- Det finder jeg selvfølgelig stærkt utilfredsstillende. Det vil vi forfølge på anden vis, buldrede Martin Lidegaard.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sagen eskalerer: 'Stærkt utilfredsstillende'

Intet resultat

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejdes der i krogene på at finde en måde, hvorpå regeringen kan stille støttepartiernes sult efter oplysning og indsigt.

Men indtil videre uden resultat. Regeringen holder sig til, at der tale om fortrolige efterretningsoplysninger.

Igen i morgen tirsdag er der møde i Udenrigspolitisk Nævn, men her er Syrien-børnene i skrivende stund ikke på dagsordenen.

Men det kan blive bragt op under punktet 'eventuelt'.

Massivt pres på Kofod: Kaldt i afgørende samråd

Kofod er fløjet sydpå

Dog er der intet, som tyder på, at støttepartierne - på nuværende tidspunkt - har travlt. De vil afvente og se, om der kommer flere belastende oplysninger frem, inden de tager ladegreb.

Som et ekstra krydderi ventes Mette Frederiksen at være til stede på nævnsmødet tirsdag eftermiddag, men hun forventes ikke at have interesse i at blande sig i sagen. Hun forsøger indædt at holde sagen væk fra sig selv.

- De spørgsmål, der må være til det her, må jeg rette til udenrigsministeren, udtalte hun i slutningen af sidste uge ifølge Berlingske.

Der er tale om fortrolige oplysninger, som regeringen ikke vil udtale sig om, var ligeledes melodien, da Mette Frederiksen tirsdag tog imod spørgsmål på Christiansborg fra politikere og pressen.

Jeppe Kofod selv er hængt op af adskillige møder i Bruxelles i denne uge - blandt andet møder blandt EU's udenrigsministre og senere i Nato-regi.