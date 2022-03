Så vilde var Moderaterne med Jan Swyrtz

Moderaterne har igen og igen givet Jan Swyrtz den kolde skulder offentligt. Men sms’er og kalenderdatoer, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, afslører, at Moderaterne var glade for deres nye stjerneskud.

Omkring nytår tog Jan Swyrtz skriftlig kontakt til Moderaterne og fortalte om de mærkesager, han havde, og som han mente, partiet og eventuelt han selv burde kæmpe for.

Det fik partiet til at spærre øjnene op, for 19. januar ringede Lars Løkkes højre hånd, Jakob Engell-Schmidt.

De to aftalte et møde, som foregik allerede 25. januar. Ifølge Jan Swyrtz blev ordet ’spidskandidat’ allerede nævnt her.

På Løkkes kontor

Moderaterne var tilsyneladende så glade for deres nye tv-stjerne, at han også fik lov at møde landets tidligere statsminister. På Lars Løkkes kontor blev de enige om to ting. Dels, at Jan Swyrtz skulle være spidskandidat i Østjylland, dels at de to skulle spise middag sammen med konerne. En aftale, der er sat til 7. april.

Møde med kandidater

Jan Swyrtz blev også inviteret til et Zoom-møde med 'kommende kandidater'.

I en sms et par dage inden mødet skrev Jakob Engell Schmidt til Jan Swyrtz.

’Da det jo ikke er bredt kendt endnu, at du skal være kandidat, er det helt op til dig, om du vil deltage og evt. undlad at tænde kameraet – og så blot følge med, med anonymiteten i behold ;-).'

Afslørende sms'er

I midten af februar spørger Jan Swyrtz, hvordan det går med projektet, og her skriver Jakob Engell Schmidt nu ’spidskandidat’ på skrift, til Jan Swyrtz.

’Det går fremragende (…) Og vi betragter dig stadig som en af de kommende spidskandidater.'

Samme aften hiver Jakob Engell Schmidt også Lars Løkke med ind i de støttende beskeder.

’Jeg håber bestemt ikke, at du er i tvivl om, at både Lars og jeg meget gerne vil have dig med på holdet.'

Trækker sig

Det hele endte som bekendt i lort og lagkage.

For da Moderaterne fortalte offentligheden, at Jan Swyrtz altså ikke var kandidat, at de 'slet ikke har taget stilling til, hvem der kommer til at stille op,' og at Jan Swyrtz blot 'står på en liste af potentielle navne' med 'flere end 100 personer', slog det klik for tv-eksperten.

Derfor skrev han samme aften til Moderaternes pressechef, Jeppe Søe, at han ’har udspillet sin rolle i Moderaterne.'

Dermed sluttede Jan Swyrtz' politiske karriere, før den for alvor var kommet igang. Til Ekstra Bladet har han fortalt, at han har beskyldt partitoppen for at være 'famlende amatører'.