Sådan afgøres hendes skæbne

* Hvordan foregår det, når dommerne skal afgøre sagen?

Når dommerne er i et lokale lukket for offentligheden for at votere, siger de én efter én, hvordan de mener, at sagen bør afgøres.

Den senest udnævnte højesteretsdommer, Kristian Korfits, starter. Herefter er det den politisk udvalgte Karen Rønde. Derefter følger skiftevis en højesteretsdommer og en politisk udvalgt.

Når man er næsten igennem rækken af dommere, er det dog to politisk udvalgte i træk, eftersom højesteretspræsident og rigsretsformand Thomas Rørdam kommer med sin vurdering til sidst.

* Kan dommerne ændre mening undervejs i voteringen?

Dommerne kan godt ændre vurdering undervejs i voteringen, og der er mulighed for, at de kan diskutere. Deres stemme ligger dermed først fast i det øjeblik, hvor dommen er klar.

* Får vi at vide, hvordan de forskellige dommere ville afgøre sagen?

Når dommen afsiges, offentliggøres det, hvor mange stemmer der var for at dømme og hvor mange imod. Men det holdes hemmeligt, hvad de enkelte dommere har stemt.

* Hvad hvis der er 13 stemmer for og 13 imod?

Hvis der er stemmelighed, gælder det - ligesom i almindelige straffesager - at der skal dømmes efter, hvad der er mest fordelagtigt for den tiltalte.

Kilde: Ritzau og Rigsretsloven.