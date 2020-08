Sådan er Mettes pensionsplan: 22.000 vil udnytte den

22.000 mennesker vil i 2022 gå på folkepension et, to eller tre år før tid.

Heraf vil 6.000 komme fra beskæftigelse.

Det vurderer regeringen, der nu præsenterer sit udspil til en ny ordning, som skal sikre nedslidte ret til tidligere tilbagetrækning.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle allerede mandag foreslår regeringen, at regnebrættet gøres op, når lønmodtagere er 61 år.

Hvis du som 61-årig har 44 års anciennitet giver det ret til tre års tidligere pension - sammenlignet med din folkepensionsalder.

43 års anciennitet giver ret til to års tidligere pension, mens 42 års anciennitet giver mulighed for at gå fra et år tidligere.

Mette Frederiksen er klar med sin pensionsplan. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

13.500 kroner

Som tidligere beskrevet vil det også tælle med, hvis du har været på barsel, værnepligt, dagpenge, deltidsbeskæftigelse på mindst 18 timer om ugen.

Den tidligere pensionsydelse lyder på 13.500 kroner om måneden før skat.

Det kræver dog, at man ikke har en velpolstret pensionsopsparing.

For hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner, så vil der ske en reduktion af det udbetalte beløb. Ydelsen nedsættes med fire procent af pensionsformuen over bundfradraget, lyder det.

Eksempelvis vil en lønmodtager, som har en pensionsformue på tre millioner kroner få 122.000 kroner om året i stedet for 162.000 i årlig tidlig folkepension.