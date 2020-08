Sådan får du tidligere pension

Regeringens længe ventede udspil til tidligere pension betyder, at folk med mange år på arbejdsmarkedet kan gå fra op til tre år før pensionsalderen.

Det fortæller flere kilder med kendskab til udspillet til Ekstra Bladet.

Uden modregning vil pensionsbeløbet, man vil modtage, lyde på godt 13.500 kr om måneden.

Modellen lægger - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - op til, at ancienniteten på arbejdsmarkedet opgøres, når man fylder 61 år.

Her vil 44 års anciennitet give ret til tre års tidligere pension - sammenlignet med folkepensionsalderen.

43 års anciennitet giver ret til to års tidligere pension, mens 42 års anciennitet giver mulighed for at gå fra et år tidligere.

Dermed vil ordningen være til gavn for folk, der allerede er begyndt på arbejdsmarkedet, når de er 17, 18 eller 19 år - eller tidligere.

Det er antal år med indbetalinger til ATP, som bliver brugt til at udregne ancienniteten på arbejdsmarkedet, erfarer Ekstra Bladet.

Barsel tæller

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tæller barsel, lønnet praktik og dagpenge og deltidsarbejde med, når ancienniteten skal gøres op.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det været meget vigtigt for regeringen at få deltidsbeskæftigelse med i modellen, fordi mange kvinder ellers ville blive efterladt på perronen uden ret til tidligere pension, selvom de har haft mange år på arbejdsmarkedet.

Hvis ikke deltidsbeskæftigelse var med taget i optjeningsperioden, så risikerede Arne-ordningen at blive et mande-privilegium, lyder det.

Regeringen vil som ventet sætte tre mia. af til ordningen.

Ordningen bliver præsenteret på et pressemøde tirsdag kl. 13.