Sådan fejrer politikerne nytår

Alle drikker de det første glas champagne, mens de lytter til dronningens nytårstale. De fleste har faste traditioner, men hvor nogen hopper ned fra sofaen eller stolen, når klokken slår 12, sidder andre trygt plantet i sofaen med hunden på skødet.

Når det kommer til nytårstraditioner, er de folkevalgte politikere ikke så meget anderledes end os andre.

Pia Kjærsgaard (DF)

For Pia Kjærsggard bliver nytår fejret stilfærdig med manden og hunden. Foto: Stine Tidsvilde

Traditionerne på årets sidste aften er for folketingets formand, Pia Kjærsgaard, hugget i sten. Den bliver stilfærdigt fejret sammen med Hr. Kjærsgaard og hunden Rikke.

- Vi flyver og farer jo rundt det meste af året, så vi synes, at nytårsaften kalder på lidt stilhed og eftertænksomhed, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Men det er ikke alle i den lille husstand, der er lige stor tilhænger af årets sidste aften.

- Vores skiftende hunde og nu Rikke hader nytårsaften mere end alt andet på grund af fyrværkeriet, fortæller Pia Kjærsgaard.

Derfor kunne politiker-ægteparret ikke drømme om at lade den lille hund være alene eller aflevere hende et sted.

- Vi er nødt til at trække gardinerne for og spille lidt salig musik og prøve at berolige Rikke, siger hun.

Parret plejer at spise en god middag, og formanden for folketinget har i år store planer om at kaste sig ud i hummer. Efter lækker mad og vin slapper de tre af indtil kalenderen siger 2018.

- Sidste år var det serien Downtown Abbey, som vi var i gang med. I år er det Crown. Der er altid noget at se på, siger Pia Kjærsgaard, der forklarer, at aftenens hovedfokus er at berolige den ængstelige hund.

- Jeg tager hende op på skødet og prøver at snakke lidt med hende. Vi prøver at gøre, hvad vi kan, siger hun.

Ida Auken (RV)

Ida Auken har faste traditioner og fejrer altid nytår med venner. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Den radikale folketingspolitiker Ida Auken holder hårdnakket fast i traditionen med at hoppe ned fra stolen og ind i det nye år.

- Jeg står på en stol og hopper ind i det nye år, mens jeg synger 'Vær velkommen, Herrens år', fortæller Ida Auken.

Årets sidste dag bliver hos familien Auken fejret i venners lag.

- Jeg prøver at installere det sådan, så alle hopper. Det er bare lidt forskelligt fra år til år, hvor mange man får med på den, siger hun og fortsætter:

- Men min mand og børn skal selvfølgelig.

Når det er blevet den 1. januar, ringer Ida Auken til familie og venner, som hun synes skal have en hilsen omkring nytår.

- Min søster har fødselsdag 1. januar, så hun er den første jeg ringer til, siger Ida Auken, der yderligere fortæller, at hun også føler, at hun hopper ind i søsterens fødselsdag.

Hvis de to børn på fire og seks år ikke er besvimet af træthed inden klokken 12, får de et par beskyttelsesbriller på og kommer med ud på gaden for at se på fyrværkeri.

Inger Støjberg (V)

Landets udlændinge- og integrationsordfører, Inger Støjberg, fylder altid huset til bristepunket, når det nye år skal fejres.

- Nytårsaften er der ikke nogen, der skal sidde alene, så jeg inviterer altid alle. Derfor bliver vi altid mange, jeg synes det er en aften, hvor man skal være sammen med nogen. Og hvis man ikke kender dem i forvejen, så lærer man dem at kende, siger Inger Støjberg.

I år kommer der over tredive mennesker til hjemmet i Hadsund.

I fællesskab er det i år blevet besluttet, at maden kommer udefra, selvom Inger Støjberg normalt selv står ved kødgryderne nytårsaften.

- Jeg synes, at det er underligt at have gæster, men ikke selv lave maden, siger hun.

Hun vil i stedet lægge kræfterne i borddækning, natmaden og lidt ekstra godter til drinksbordet.

Også til nytår bliver traditionerne hos udlændinge- og integrationsordføreren fulgt til punkt og prikke. Ligesom mange andre hopper hun også ned fra en stol, når klokken slår 12.

- Jeg kunne ikke forestille mig at komme ind i det nye år uden at hoppe, siger hun.

Karsten Hønge (SF)

Foto: Linda Johansen

Når klokken nytårsaften slår 12 for Karsten Hønge fra SF giver han sin kæreste et kys og smutter så ellers ud for at fyre noget krudt af.

- Jeg kan fandeme godt lide sådan noget fyrværkeri, sådan noget med noget bang og farver i, fortæller han.

I år skal han fejre nytår sammen med kærestens familie.

- Når det kommer til fyrværkeri, er der er stadig en lille dreng inde i mig, der gerne vil ud, siger Karsten Hønge.

- Gerne noget med lyd og farver. Det må gerne både sige bang, skrige og gøre ved, fortsætter han.

Fyrværkeri-passionen har dog været sværere at holde fast i, efter at børnene er blevet for gamle til at fejre nytår med deres far.

- Det er et tab på fyrværkeri-fronten, at jeg ikke har børnene til at være med til at fyre af, siger han.

- Hvad jeg ikke har brugt af penge på fyrværkeri, det er ligesom den der reklame på tv.

Christina Egelund (LA)

Christina Egelund fra Liberal Alliance har holdt nytår mange steder i verden, men det indeholder altid champagne. Foto: Jens Dresling

Der er ikke mange ting, der ligger fast, når Christina Egelund fra Liberal Alliance holder nytår. Hende og kæresten har ikke nogen fast tradition, og når de fejrer den sidste aften på året, er det sjældent det samme sted eller med de samme personer.

- Jeg har holdt nytår mange forskellige steder i verden, men det indbefatter altid champagne, som en af de vigtigste ingredienser sammen med glæde og lidt eftertænksomhed i forhold til det år, man går ud af, siger den politiske ordfører fra Liberal Alliance.

I år går turen til nogle venner uden for København, så folketingspolitikeren tør hverken spå om mad eller drikkevarer.

- Jeg går ud fra, at der vil være champagne, men nu er det jo ikke mig, der har inviteret, og jeg vil jo ikke lægge et pres på værtinden, griner Christina Egelund.

- Plejer det at blive vådt nytårsaften?

- Det kan det godt blive. Julen er mere stille og rolig, men til nytår giver man den jo lidt mere gas, end man har gjort i juleferien.

Carolina Magdalene Maier (ALT)

PR FOTO

Det er første gang, at Carolina Magdalene Maier fra Alternativet kun har den yngste af sine sønner hjemme, når det nye år skal fejres.

- De to store skal til fest. Så nu skal jeg ligge nytårsnat og bekymre mig om, hvor de nu er henne, men sådan er det, siger folketingsmedlemmet.

Ligesom i de fleste andre danske hjem bliver årets sidste aften først fejret med dronningens nytårstale, og dernæst med kød og fyrværkeri.

- I år havde jeg faktisk tænkt mig, at vi skulle have lam, men det kan også være oksesteg eller fisk. Der har vi ikke nogle helt skøre traditioner, siger hun.

- Jeg plejer at hoppe ned fra sofaen, og det gør alle.

- Også skråler vi med på Kong Christian, når klokken slår 12, fortæller Carolina Magdalene Maier til Ekstra Bladet.