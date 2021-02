Sådan kan det gøres: Vores nabolande åbner lokalt

Den socialdemokratiske stædighed slår revner.

Efter hårdt pres fra borgmestre, opposition og erhvervsliv accepterer regeringen nu, at en regional genåbning kan være vejen frem, hvis smitten fortsat falder i provinsen.

I vores flere af nabolande har de allerede åbnet samfundet mere op. Og flere steder er det sket med regionale tiltag som en vigtig brik.

Se hvad de gør i Sverige, Norge og Tyskland herunder. Vi tager også et smut til Andalusien i det sydlige Spanien.

Ser positivt på regional genåbning

Norge: Stor forskel på by og land

Nordmændene skelner skarpt mellem land og by.

Reglerne omkring Oslo, Bergen og andre byer er markant strammere end ude i provinsen, hvor befolkningstætheden er meget lav i det enorme land. Finland har et lignende system.

Af frygt for den britiske B117 lukkede Oslo gevaldigt ned i januar, men 3. februar slap myndighederne grebet. Derfor er butikker langsom begyndt at åbne. Skolerne har hele tiden været åbne i Norge. Men altså med strammere regler i storbyerne i perioder.

55 nordmænd blev testet positive onsdag. Tallet ligger i øjeblikket almindeligvis lidt højere. Mellem 150 og 300

Tyskland: Genåbner systematisk - frisører får særbehandling

Vores store naboland mod syd er under nedlukning. Både skoler og daginstitutioner er lukket.

Men regeringen har allerede nu gjort klart, at genåbningen kommer til at ske efter et lyskryds-system.

Hvis smitten er under 35 tilfælde per 100.000 indbyggere regionalt, vil der fra 7. marts kunne genåbnes gradvist. Delstaterne har foden på bremser og speeder.

Frisører og andre sanitære erhverv har allerede nu fået lovning på at kunne åbne under strikse restriktioner 1. marts.

Tyskland oplever faldende smitte. Godt 10.000 borgere fik onsdag konstateret covid-19. Tyskland har 83 millioner indbyggere.

Sverige: Vægt på selvbestemmelse

I Sverige har skoler og butikker været åbne hele tiden. Svenskerne oplevede ligesom Danmark en vækst i smitten kort før jul.

Der er skrappe begrænsninger på, hvor mange kunder, der må opholde sig i butikkerne.

De store skolebørn kan modtage hjemmeundervisning. Det er op til skolerne selv at beslutte. Uddannelsesminister Anna Ekström fik gevaldige klø af lærerne, da hun holdt fast i, at den endelige beslutning var op til skolerne selv.

4333 svenskere har fået konstateret covid-19 det seneste døgn. Tallet er i den høje ende af det øjeblikkelige smittebillede.

Andalusien i Spanien: Lukker kommuner ned

I Andalusien i det sydlige Spanien, som mange danskere kender fra sommers sol, har de indrettet en system, hvor smitte opgøre to gange om ugen.

Hvis en kommune har høj smitte, så lukkes den skrapt ned. Er smitten lav kan butikker og restauranter holde åbent indtil klokken 20.

Andalusierne kan følge med i, hvordan smitten udvikler sig lokalt på kort i de lokale medier.

Hans Martens befinder sig i Andalusien, fordi han er ved at sælge et hus.

- Systemet hernede fungerer ganske fremragende. Butikkerne får lov at holde åbent, de steder smitten er lav, og det er altså rart.

- Politikerne skal huske at se ud over Danmarks grænser. Det kan jo godt være, at andre lande nogen gange får nogle fornuftige idéer, siger den pensionerede direktør og i dag selvstændig konsulent.

I Spanien generelt blev ramt hårdt af den hidtil værste coronabølge i begyndelsen af januar. Tendensen er nu faldende med cirka 10.000 nye tilfælde om dagen. Smitten er værst omkring Madrid og Barcelona.

--------- SPLIT ELEMENT ---------