Sådan kan du lovligt gå med burka: Tilmeld dig Danmarks længste maskebal

I protest mod tildækningsforbuddet, som nu træder i kraft, inviterer Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen til maskebal for at udstille politikernes hykleri

I morgen den 1. august træder tildækningsforbuddet i kraft, hvilket gør det forbudt at gå med burka og niqab i det offentlige rum. I den anledning har cirka 1500 personer tilmeldt sig en demonstration onsdag i København mod den nye lov.

Men Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen har sat sig for at teste et hul i loven og inviterer derfor til 'Danmarks længste maskebal'.

Justitsminister Søren Pape (K) har nemlig specifikt nævnt masker til fester som en undtagelse til forbuddet i et svar til Folketingets Retsudvalg 17. maj. Det nævnes, ’at forbuddet som udgangspunkt ikke omfatter eksempelvis kostumer og masker anvendt i forbindelse med karnevaller, fastelavn, halloween, udklædningsfester, sportsbegivenheder og lignende’.

Derfor har Poul Madsen oprettet en event på Facebook - Danmarks længste maskebal, som du kan tilmelde dig og dermed hævde overfor politiet, at du er på vej til en udklædningsfest, når du bliver stoppet på gaden iført din burka, elefanthue, falsk skæg eller anden form for maskering.

Hvad går tildækningsforbuddet ud på? I folkemunde omtales det som et burkaforbud, og det er da også formålet med loven: at forbyde kvinder at bære de religiøse klædedragte niqab eller burka i det offentlige rum. Fra 1. august bliver det derfor ulovligt at bære 'beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet på offentlige steder'. Det omfatter niqab og burka, men også hue, hætte, tørklæde, maske, hjelm, heldækkende dragt, kunstigt skæg er inkluderet i loven. Ifølge forslaget er det lovligt at tildække sit ansigt, hvis man har et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' med tildækningen. Det vil være op til politiet at vurdere, om en tildækket person har et anerkendelsesværdigt formål. En overtrædelse af forbuddet straffes i første omgang med en bøde på 1000 kroner. Sker det fjerde gang eller derover straffes vedkommende med en bøde på 10.000 kroner. Kilde: Justitsministeriet Vis mere Luk

Som det fremgår af Facebook-begivenheden så har 9200 vist interesse for 'Danmark længste maskebal', som begynder 1. august og angiveligt fortsætter, til loven bliver afskaffet igen.

Indtil videre er det dog kun muligt at tilmelde sig indtil 21. september 2018 og maskeballet ligger ifølge Facebook-begivenheden i tidsrummet mellem klokken 9 og 12.

'Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig eventet ’Danmarks længste maskebal’ på Ekstra Bladets Facebook-side – så er du officielt på vej til maskebal og kan bære nøjagtigt, hvad der passer dig, lige meget hvad loven siger.

Vi gør det for at udstille politikernes hykleri ... Vi lover, at du også nok skal komme til en rigtig fest på et tidspunkt', skrev Poul Madsen i sin leder 14. juni i år.

