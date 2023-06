Sådan skjulte de hemmelig milliard-aftale

I over ti år blev en studehandel med ATP til milliarder af kroner holdt hemmelig for Folketinget gennem en stribe krumspring

Under finanskrisen, hvor Lars Løkke Rasmussen (M) var finansminister for Venstre, blev der indgået en hemmelig aftale mellem Finansministeriet, Nationalbanken og pensionskassen ATP.

Aftalen har endt med at koste de danske skatteydere milliarder i renter til pensionskassen, der lånte staten penge til en særdeles gavmild rente.

Mens aftalen blev indgået i 2008, kom den første for dagens lys i 2021, hvor Finansministeriet - og finansministeren - måtte krybe til korset over for Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

- Finansministeren har oplyst til Folketinget, at ministeren burde have oplyst om dokumenterne i forbindelse med sin besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål i 2017, skriver Statsrevisorerne i deres beretning.

Aftale til milliarder

Aftalen blev indgået under finanskrisen. Den gik ud på, at ATP skulle sælge udenlandske værdipapirer i euro, hvilket ville skæppe i Danmarks valutakasse og hjælpe til at forsvare kronen.

Til gengæld skulle Danmark udstede 30-årige statsobligationer til en attraktiv rente, som ATP kunne købe og dermed sikre sin indtægt i årtier frem. ATP ville have 'mulighed' for at købe for 50 milliarder kroner af dem.

Den hemmeligholdte indstilling fra Nationalbanken, der blev godkendt af Finansministeriet om, hvorfor man skulle udstede ekstra obligationer. Foto: Rigsrevisionen

Kort efter aftalen blev indgået udstedte Nationalbanken først for 60 milliarder kroner 30-årige obligationer. Dem fik ATP omkring 25 milliarder af.

Herefter udstedte Nationalbanken for 30 milliarder kroner ekstra obligationer, som ATP fik hovedparten af. Den sidste del kun begrundet med stor efterspørgsel og ATP's ønske om købe flere.

Skjult i årevis

Men i offentligheden og til Folketinget blev det kun forklaret, at man udstedte obligationerne for at støtte kronen. Også da Folketinget så tidligt som 2016 specifikt spurgte til korrespondence om udstedelsen mellem Nationalbanken og ministeriet.

I 2017 bliver daværende finansminister Kristian Jensen (V) kaldt i samråd om sagen. Her vil spørgerne have at vide, om der i '2008 mellem staten/Nationalbanken og ATP blev opnået en forståelse om', at ATP skulle sælge værdipapirer i dollars mod så at kunne købe de attraktive, danske 30-årige statsobligationer.

Som finansminister i 2017 afviste Kristian Jensen (V) pure, at der skulle ligge en aftale med ATP om at sælge dollar-papirer. Det havde han som sådan ret i. Aftalen handlede om euro. Foto: Ernst van Norde

Det afviste finansministeren pure over for Folketinget. Og havde som sådan ret. For spørgerne havde fået valutaen forkert. Forståelsen var at sælge værdipapirer i euro.

Finansministeren bliver også spurgt om, om anden runde af udstedelser sker, fordi ATP er utilfredse over ikke have fået ligeså mange obligationer, som de ønskede. Det afviser finansministeren og fastholder, at grunden er valutareserven og kronekursen.

Men han fortæller ikke, at der i indstillingen til finansministeren - på det tidspunkt Lars Løkke Rasmussen - om den ekstra udstedelse ligger en oversigt over, hvor mange der er udstedt og hvor stor en del af dem, ATP har fået.

Pludseligt nybrud

Igen i februar 2021 spurgte Folketinget til korrespondance mellem Nationalbanken og Finansministeriet i sagen. Men ingenting kom frem.

Men så gik Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ind i sagen. Og pludselig i november 2021 skete der noget. For her fandt Finansministeriet efter en 'manuel søgning' tre dokumenter, der aldrig havde set dagens lys før.

Den aftale mellem Nationalbanken og ATP, der først kom i Folketinget, 13 år efter at den blev indgået.

Her måtte ministeren så erkende, at dokumenterne burde være sendt allerede i 2017. Men fastholdt, at man havde sendt alt, 'det på daværende tidspunkt' havde været muligt at finde.

Her konstaterer Rigsrevisionen tørt:

- Rigsrevisionen kan dog konstatere, at det fremgår af de relevante journaliserede akter på sagen, at de er journaliseret i 2008 – få dage efter de er dateret.

Kras kritik

Forløbet har udløst hård kritik fra Statsrevisorerne, der kalder det 'meget utilfredsstillende', at Folketinget ikke har fået de informationer, det havde krav på.

- Finansministeren oplyste ikke i januar 2017 og ej heller i februar 2021 Finansudvalget om al den relevante kontakt, der var mellem Nationalbanken og Finansministeriet i forbindelse med udstedelsen af de 30-årige statsobligationer i 2008.

- Finansministeren har ikke oplyst over for Folketinget, at der i 2008 forelå en forståelse mellem ATP og Nationalbanken om at styrke valutareserven.