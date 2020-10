Sådan skjulte hun sandheden

- Jeg kender ikke til nogen.

Så kontant var meldingen fra den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, da hun i sidste uge blev spurgt, om der er andre krænkelssager på vej i den radikale gruppe.

Forinden havde sagen om Morten Østergaards hånd på partifællen Lotte Rods lår sendt rystelser gennem partiet. Østergaard var trådt tilbage som partiets leder, men der var - trods Sofie Carsten Nielsens afvisning - mere i vente.

Ekstra Bladet giver her overblikket over, hvordan Sofie Carsten Nielsen skjulte sandheden.

16. september 2020 Folketingsmedlem Lotte Rod (R) skriver i et facebook-opslag, at hun er blevet taget på i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre. Hun har fjernet hænder fra sit lår i 2011. Omkring samme tidspunkt får Sofie Carsten Nielsen en fortrolig orientering, hvor Lotte Rod siger, at Morten Østergaard er krænkeren.

17. september 2020 Folketingsmedlem Katrine Robsøe (R) henvender sig til Sofie Carsten Nielsen og fortæller om en krænkelse tilbage i 2015, hvor Robsøe var studentermedhjælper i partiet. Der var tale om 'uønsket seksuel opmærksomhed' ved berøringer. Krænkeren var Morten Østergaard.

19. september 2020 Morten Østergaard varsler på et landsmøde en undersøgelse, der skal afdække omfanget af sexisme i partiet. Sofie Carsten Nielsen står for undersøgelsen.

26. september 2020 Sofie Carsten Nielsen skriver på Facebook om sexisme: 'Jeg vil ikke igen høre at jeg skal skamme mig over at kalde kulturen i dansk politik for rådden når det gælder sexisme. For det er den', skriver hun. 'Og så skal vi handle. Vi holder ikke kæft'.

2. oktober 2020 Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen deltager i de radikales 24-timers kampagne mod sexisme. Sofie Carsten skriver i en optakt: 'Virkeligheden kalder – og den skal ikke gøres tavs'.

7. oktober 2020 Den radikale folketingsgruppe holder møde i Den Sorte Diamant, hvor Sofie Carsten Nielsen ikke fortæller, at Morten Østergaard har krænket Lotte Rod. Folketingsmedlemmer vil ellers gerne vide, om Morten Østergaard er inhabil i sagen. Sofie Carsten Nielsen taler til gengæld med flere om en sag mod hendes udfordrer Martin Lidegaard, hvor han angiveligt har 'danset for tæt på' en kvinde.

8. oktober 2020 Dagen efter Morten Østergaard går af vil pressen vide, om der er andre sager på vej i den radikale folketingsgruppe. - Jeg kender ikke til nogen, svarer Sofie Carsten Nielsen. - Er det her den fulde fortælling om Morten Østergaard? spørger en journalist. - Det er den, jeg har. Jeg kender ikke flere, fortæller Sofie Carsten Nielsen, som kender til Robsøe-sagen.

9. oktober 2020 Sofie Carsten Nielsen holder pressemøde, efter Morten Østergaard samme dag har tilstået tre sager om krænkelser udover Lotte Rod. Sofie Carsten Nielsen siger, at hun har spurgt Østergaard, om der var andre sager. - Det er jeg nødt til at sige, at jeg det har jeg, og jeg har ikke hørt om de her sager før, siger hun. - Du har end ikke antydningsvis hørt, at der var andre sager om Morten Østergaard end den med Lotte Rod? spørger en journalist. - Som jeg siger: Jeg er lige blevet bekendt med det her opslag, og jeg blev så i eftermiddag bekendt med, at der er en personalesag, som også er Morten Østergaard, der er krænkeren, siger Sofie Carsten Nielsen.

10. oktober 2020 Sofie Carsten Nielsen får ifølge Katrine Robsøe at vide, at den ene af Morten Østergaards tre nye sager er den samme, som Robsøe fortalte Sofie Carsten Nielsen om 17. september. Ifølge forklaringen har Sofie Carsten Nielsen altså ikke vidst, at krænkelsen i 2015 - som hun fik fortalt 17. september - var blevet til en personalesag.

12. oktober 2020 Sofie Carsten Nielsen skriver på Facebook, at hun talte med Katrine Robsøe om krænkelsen 17. september. 'Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine, som var meget berørt af det hele, og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette', skriver hun på Facebook.