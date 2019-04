Sådan slås de om din alderdom: Beskidt pensionskrig

Mette Frederiksen (S) optrapper nu den glohede politiske krig om danskernes pensionsalder.

Angrebet kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen (V) tidligere på ugen stemplede Socialdemokratiets pensionsplan som en stor omgang bluff.

Det er nye svar fra Finansministeriet om konsekvenserne ved S-forslaget, der giver nedslidte ret til en tidligere pension, som får Frederiksen op i det røde felt.

– Jeg bliver nødt til at sige, at de dokumenter, der spyttes ud af Finansministeriet lige nu, er et led i et politisk spil. Jeg kan ikke læse det anderledes, end at regeringen gør hvad som helt for at undgå, at der bliver indført en tidligere ret til folkepension, lyder det fra Mette Frederiksen.

Vil skrive hvad som helst

Den socialdemokratiske formand er bl.a. fortørnet over, at det påpeges i et af Finansministeriets dokumenter:

’(...) personer tæt på pensionsalderen har incitament til at skifte ind i ’nedslidningsbrancher’, hvis det giver anledning til en rettighed til tidligere pension, hvilket vil have utilsigtede konsekvenser for adfærd i årene lige inden pensionsalderen.’

– Finansministeriet og regeringen siger altså, at helt almindelige lønmodtagere, som ikke er nedslidte, skal tænke: ’Nå, nu vil jeg gerne være fængselsbetjent eller arbejde på et slagteri, så jeg kan tiltuske mig en adgang, som Mette Frederiksen gerne vil have, skal gælde nedslidte.’ Det viser, at regeringen vil skrive hvad som helst, for at det her ikke bliver realiseret, lyder det fra Mette Frederiksen.

Mangel på respekt

Et andet svar fra Finansministeriet får ligeledes S-formanden til at levere et hårdt angreb.

Her skriver ministeriet:

’Formålet med at give tidligere adgang til pension for beskæftigede er at give mulighed for, at personer, der er ’nedslidte’, kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.’

Mette Frederiksen slår ned på, at ministeriet har sat ordet ’nedslidte’ i citationstegn.

– Når man sætter ordet i citationstegn, så mener man jo ikke, at der er et reelt problem. Det er mangel på respekt, forståelse og solidaritet for dem, der er nedslidte.

– Jeg synes, at det er arrogant og virkelighedsfjernt, lyder det fra Mette Frederiksen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Finansminister Kristian Jensen. Foto: Ritzau Scanpix

Kristian Jensen: ’Helt vanvittigt’

– Når Socialdemokratiet bliver fanget i at have dårligt forberedte forslag, så skyder de på budbringeren i stedet for at forklare deres forslag.

Finansminister Kristian Jensen (V) er ikke sen til at give Mette Frederiksen kontant svar på tiltale.

– Der havde ikke været nogen af disse besvarelser, hvis Mette Frederiksen fra starten havde været ærlig om, hvad det er for et forslag, de er kommet med, lyder det fra finansministeren.

– Tror du, folk kan finde på at skifte et skrivebordsjob ud med en byggeplads for at få tre års tidligere pension?

– Et af de andre sporskifteområder (som behandles i Finansministeriets svar, red.) er religiøse institutioner og begravelsesvæsen. Hvis man har mulighed for kortvarigt at skifte til det og pludselig gå tidligere på pension, kunne det måske godt være interessant.

– Det er i øvrigt ikke et notat, jeg har bestilt. Det kom på baggrund af et spørgsmål under forhandlingerne hos beskæftigelsesministeren.

Læg det åbent frem

Finansministeren finder det desuden ’helt vanvittigt’, når Mette Frederiksen påstår, at dokumenterne fra Finansministeriet led i et politisk spil.

– Hun kan bare lægge sit forslag åbent frem. Der er kun en usikkerhed og forvirring omkring det her, fordi Mette Frederiksen ikke tør at være ærlig.

Mette Frederiksens kritik af, at Finansministeriet skriver ’nedslidte’ i citationstegn, giver Kristian Jensen intet for.

– Ordet ’vellykket’ står også i citationstegn. Det jo ikke, fordi vi ikke tror, at noget kan være vellykket.

– Hun er jo desperat. Hun har fået en ordentlig blodtud af statsministeren i debatten (i søndags på DR, red.). Hun står mere og mere venneløs på pensionsspørgsmålet, og nu angriber hun så embedsmænd i Finansministeriet, siger han.

Professor: Urealistisk

Lønmodtagere vil ikke skifte fag blot for hurtigere at komme på pension.

Sådan lyder det fra professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet, der har speciale i arbejdsmiljø.

– Det er helt urealistisk. Folkepensionen er ikke særlig høj, derfor bliver det altså ikke en særlig attraktiv ordning, siger han med henvisning til Socialdemokratiets ønske om ret til tidligere pension for nedslidte.

– At man i en sen alder skulle skifte til et erhverv, man ikke har prøvet, og som er fysisk hårdere, vil der være en masse problemer med.

– Man har hverken håndelaget eller kvalifikationerne. Jeg kan heller ikke se den arbejdsgiver, der ville ansætte en. Det er virkelig utænkeligt.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling

Mette Frederiksen:

’Selvfølgelig kan man finde eksempler på folk, der har det godt efter mange år på arbejdsmarkedet’

Mette Frederiksens plan om, at nedslidte skal have ret til en tidligere pension efter mange år på arbejdsmarkedet, har på det seneste været under heftig beskydning.

Eksempelvis har en analyse fra Finansministeriet slået fast, at antal år på arbejdsmarkedet ikke kan bruges som kriterium, hvis man vil hjælpe de nedslidte.

– Mette Frederiksen, gør det ikke indtryk på dig?

– Selvfølgelig kan man finde eksempler på folk, der har det godt efter mange år på arbejdsmarkedet. Det er jo kun godt og positivt. Det kan være, at de er heldige at have været på en god arbejdsplads, eller det kan være, at de har et godt helbred.

– Men det ændrer ikke på, at rigtig mange af dem, jeg kender, der har været mange år på arbejdsmarkedet, har fået ondt af at gå på arbejde. Regeringen bruger det jo ikke til at fortælle den fulde historie. De bruger det til at underminere, at der overhovedet er et nedslidningsproblem.

– Men egentlig søger regeringen vel bare svar på, hvilke faggrupper der kan regne med at blive hjulpet med dit udspil?

– I al respekt tror jeg overhovedet ikke, at regeringen er optaget af det. De har jo ikke noget forslag. Det er da ikke dem, der vil hjælpe de nedslidte. De har en kæmpe interesse i at underminere vores forslag.

Det siger danskerne på gaden

Ekstra Bladet har spurgt nogle danskere på gaden, om de kunne finde på at skifte til en fysisk hårdere branche for at få et par år ekstra på pension.

Foto: Olivia Loftlund

Lise Schnell Hasle, 63 år, førtidspensionist og tidligere pædagog, har meget svært ved at tro, at andre seniorer kunne finde på at skifte til en fysisk hårdere job for at få en lidt lavere pensionsalder.

– Det kunne de ikke finde på. Det er lidt for dumt.

Foto: Olivia Loftlund

Jan Gottlieb, 53 år, bygningsmaler:

– Ikke nu. Jeg er snart 54, og jeg ved ikke engang, hvad der sker om seks år.

Foto: Olivia Loftlund

Niels Christophersen, 50 år, selvstændig snedker:

– Når man kommer op i den alder, som man er, når man skulle til at skifte, så tror jeg, at man er der, hvor man bare skal have tingene overstået. Så tror jeg ikke, at man skal til at udfordre sig selv med noget nyt.