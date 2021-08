Sådan væltede radikal komet

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, uddelte et gult kort til Kristian Hegaard, som - ifølge radikale kilder - ikke selv husker, hvem han har krænket i en ny episode

Et gult kort fra partilederen og et par huller i hukommelsen satte en stopper for den radikale Kristian Hegaards karriere på Christiansborg.

Det gule kort faldt i en såkaldt 'adfærdsregulerende samtale' i foråret mellem Sofie Carsten Nielsen og den daværende retsordfører, Kristian Hegaard, erfarer Ekstra Bladet fra kilder i Radikale Venstre.

En person havde set Kristian Hegaard gramse på en radikal til en fest, og vidnet gik herefter til Radikale Venstres nyoprettede kontaktinstans, erfarer Ekstra Bladet fra kilder i partiet.

Retsordføreren husker angiveligt ikke selv episoden, men instansen besluttede, at sagen var en personalesag, som skulle håndteres med en advarsel via Kristian Hegaards ledelse.

Derfor blev gruppeledelsen på Christiansborg - Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard og Andreas Steenberg - orienteret om sagen og sanktionen.

Sofie Carsten Nielsen var dermed vidende om episoden, da Kristian Hegaard fik den relativt sikre radikale kreds i København i forsommeren.

Alligevel stod det ikke til den radikale leder at sætte en eventuel stopper for Hegaards opstilling. Strafudmålingen stod partiets kontaktinstans for som foreskrevet, lyder det fra den radikale pressetjeneste, der desuden oplyser:

'Ifølge retningslinjerne vurderer den uafhængige kontaktinstans, hvordan sagen skal håndteres og hvem, der i givet fald skal involveres. Det er også kontaktinstansen, der beslutter om opstillingskredsen skal informeres. Og hvis det er tilfældet, er det kontaktinstansen, der tager kontakt til kredsen.'

Husker intet

For nyligt er Kristian Hegaard så igen til en fest, hvor han ifølge egen forklaring drikker sig så fuld, at han 'intet husker'.

Dagen derpå finder den radikale politiker dog ud af, at han ifølge bekendte har udvist 'grænseoverskridende adfærd'.

Under de radikales sommergruppemøde i Nyborg torsdag fortæller Kristian Hegaard gruppen om den nye episode. Han oplyser, at han ikke er klar over, hvem han eventuelt har krænket, erfarer Ekstra Bladet fra radikale kilder.

Alligevel tager han konsekvensen og trækker sig fra politik, oplyser han til en måbende folketingsgruppe, hvorefter Kristian Hegaard forlader sommergruppemødet.

Takker af

Kort efter lægger han en længere tekst om forløbet på Facebook.

'Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af,' skriver han i opslaget.

Radikale: Håber at se Kristian igen

Den 30-årige Hegaard er uddannet jurist og blev valgt ind i Folketinget i 2019.

I Folketinget har han været næstformand for Retsudvalget, mens han desuden har været medlem af Epidemi- og Forsvarsudvalget.

Han besad desuden flere ordførerskaber.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Hegaard og R-leder Sofie Carsten Nielsen.

