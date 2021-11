Sabler Messerschmidt ned: 'Stærkt problematisk'

Flere fremtrædende DF'ere går nu åbent i rette med Morten Messerschmidts formandsplaner.

Messerschmidt blev tidligere på året dømt for EU-svindel og dokumentfalsk ved byretten. Ifølge DF-profilen Marie Krarup diskvalificerer det ham som formand for partiet.

- Vi kan ikke have en dømt mand i spidsen for Dansk Folkeparti, siger hun til Ritzau.

Den udmelding møder opbakning fra et andet fremtrædende DF-medlem, Martin Henriksen.

Han understreger, at han endnu ikke vil komme med en 'klokkeklar' melding om, hvem han bakker op som partiets kommende formand. Men om Krarups udtalelser siger han:

- Jeg er enig i, at det er stærkt problematisk. Det er indlysende, at det udgør et problem, at den politiske næstformand og formandskandidat har en dom og måske får en til, siger Martin Henriksen med henvisning, at Messerschmidts dom er anket til landsretten.

- Når man taler med almindelige mennesker rundt omkring, er der mange, der synes, det er et problem. Det er man nødt til at forholde sig til, lyder det videre fra Henriksen.

Messerschmidt forholder sig til formandsposten, hvis han får dom.

Anden kategori

- På samme måde vil det vel også være et indlysende problem, hvis Støjberg bliver dømt i Rigsretten?

- Det er selvfølgelig et argument. Men jeg vil sige, at det er en anden kategori. Efter min opfattelse er det mere en politisk motiveret sag.

- Men en dom er vel en dom?

- Det er rigtigt, og det kan selvfølgelig også være et problem. Men jeg mener ikke, at det er i samme kategori. Den sag, der er rejst mod Støjberg, er rejst af Folketinget. Da der var et blåt flertal, rejste man den ikke, men da der var et rødt flertal, rejste man den. Så efter min opfattelse er vi mere ovre i den politiske boldgade, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen. Foto: Per Rasmussen

Dom efter årsmøde

Landsretsdommen i Morten Messerschmidts sag ventes at falde i slutningen af februar.

Dermed falder den efter det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor partiets kommende formand skal udpeges.

Årsmødet afholdes 23. januar, men allerede nu har Messerschmidt meldt ud, at han er klar til at gå efter formandsposten, mens EU-parlamentarikeren Peter Kofod vil være næstformand.

P.t. har ingen andre kandidater meldt sig på banen.