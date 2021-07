Sælger kontroversiel villa til datter

Hellerups gammelrige kan ånde lettet op. Den nyrige erhvervsadvokat Jan Leth Christensen har tilsyneladende opgivet drømmen om at flytte ind i sin udskældte strandkants-villa. Men den dyre adresse bliver i familien.

I hvert fald har topadvokaten solgt den nyopførte Bjarke Ingels-tegnede luksusbolig til sin 28-årige datter for 28.520.000 kroner.

Heraf er de 520.000 kroner en gave fra far til datter. Det viser de tinglyste dokumenter.

Trods det pæne millionbeløb er villaen efter alt at dømme ’generationsskiftet’ væsentligt under markedsprisen. Salgsprisen svarer til den offentlige vurdering på 24,8 millioner kroner – plus 15 procent, hvilket er muligt i henhold til de gældende regler for familieoverdragelse. Dermed har advokat-familien brugt en helt lovlig og meget anvendt 'skattefinte'.

Spot-pris

Jan Leth betegnes som nyrig - og har angiveligt ikke forstået koderne i Hellerup. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Jan Leth Christensen betalte i oktober 2015 selv 27.500.000 kroner for ejendommen, hvorefter han nedrev den eksisterende villa med havudsigt – og betalte stjerne-arkitekten Bjarke Ingels fire millioner kroner for at tegne et nyt supermoderne hus.

Luksusvillaen, der i dag fremstår færdigbygget trods en lettere byggeplads-afspærring, har datteren Emilie Leth allerede belånt for 32 millioner kroner via to ejerpantebreve.

Det viser, at hendes bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, vurderer ejendommen til en betydelig højere værdi end købsprisen. Ved en typisk 80 procent-belåning vil den omstridte Øresunds-perle derfor være 40 millioner værd. Den reelle markedsværdi vil dog først kendes ved en handel på almindelige vilkår.

Skats skandale

Dermed står datteren til en betydelig skattefri milliongevinst takket være de skandaleramte og misvisende offentlige ejendomsvurderinger, som har været fastfrosset, mens Skat gang på gang har udskudt de nye mere retvisende, der skulle afspejle markedsværdien. Skattefriheden kræver dog, at hun får adresse i villaen.

Kombineret med et buldrende ejendomsmarked i de større byområder kan velhavende forældre derfor give eksorbitante gaver til næste generation. Forældrene slipper for at blive beskattet af gevinster på boliger, som de aldrig selv har boet i - og de heldige børn slipper for at betale gave- og arveafgift - samt beskatning - af store millionbeløb, hvis de selv flytter ind i boligen.

Nyrig advokat opgiver sin drøm

Da det gik op for nabolaget i Hellerup – der tæller tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), arkitekturprofessor Christoffer Harlang og flere 'gammelrige’ med diskrete garager til luksusbilerne, at advokaten Jan Leth Christensen ville bygge en moderne villa i strandkanten for enden af Sigridsvej i Hellerup, brød fanden løs.

Eksempelvis har Uffe Ellemann-Jensen udtalt, at han hellere ville have 10 flygtninge boende i villaen end Jan Leth Christensen.

Men efter en årelang nabostrid og flere retssager lykkes det for Jan Leth Christensen at få opført den nye villa i en lettere tilpasset udgave, så den ifølge BBR består af 278 kvadratmeter beboelse plus 481 kvadratmeter dyb kælder under matriklen på i alt 1124 kvadratmeter.

Overvågnings-kamera

Seneste udvikling i den hellerupske nabofejde drejer sig om retten til at bade via den lille strand foran villaen. Jan Leth Christensen har forbudt ’ophold og badning’ på sin grund, som altså nu er ejet af datteren. Og for at stoppe ubudne gæster er der sat et overvågningskamera op, der kan dokumentere eventuel ulovlig indtrængen fra villavejens beboere, som ellers har badet fra stranden i årtier.

Det har så udløst en politianmeldelse mod advokaten fra sure naboer, som altså fremover må rette deres vrede mod huset nye ejer, der er uddannet jurist som sin far.

Nabo: Jeg blev først helt opmuntret

Arkitekturprofessor Christoffer Harlang. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Nyheden om villa-salget bliver kortvarigt mødt med glæde hos en af Leth-byggeriets største kritikere.

- Jeg blev først helt opmuntret ved nyheden om, at Jan Leth efter to års massivt byggeri alligevel ikke flytter ind i sit forvoksede monstrum. Men nu forstår jeg, at det bare er hans datter, der overtager huset, som har stået hendes far i over 140 millioner kroner, siger arkitekturprofessor Christoffer Harlang, der er nabo til Leths på Sundvænget.

Vurderingen af de eksorbitante byggeomkostninger står for den erfarne arkitekturprofessors egen regning, og det har ikke været muligt at få Jan Leths kommentar. Professoren har heller ikke meget tilovers for arkitektkollegerne hos den verdenskendte tegnestue BIG (Bjarke Ingels Group).

Mangel på pli

- Utroligt at man kan bruge så mange penge på et byggeri med så fattigt et resultat. BIG’s hus til Leth er blevet en sjælløs illustration af Leths mange penge, hans mangel på pli og hans arkitekts totale mangel på evner, fortsætter han.

Heller ikke Gentofte Kommunes rolle i den lange nabokrig får rosende ord med på vejen.

- I mine øjne er det en skandale, at det kan lade sig gøre at bygge så stort, så tæt og så fuldkommen ucharmerende i et område, der historisk set er præget af fine helheder, hensyn og sammenhænge. Money talks!, fastslår Christoffer Harlang.

Uffe har forbud

Arkitekturprofessoren bor i øvrigt lige over for tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), som også har været en markant stemme i den hellerupske fejde. Men ikke længere.

- Jeg har forbud fra min kone om at sige noget om huset. For hver gang jeg gør det, så finder I et gammelt billede af mig med ordener og det hele og sætter på forsiden af Ekstra Bladet. Det gider hun ikke se på mere, gnægger han.

Socialdemokratiet: Vil lukke skattetænkning

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få oplyst, hvad S-regeringen rent ideologisk tænker om de skattefri boligmilliongevinster, der de senere år er blevet familieoverdraget på grund af de forsinkede offentlige vurderinger. Både skatte- og boligministeren er på ferie.

Men Socialdemokraternes skatteordfører, Troels Ravn, glæder sig til, at der fra efteråret er udsigt til nye offentlige vurderinger fra Skattestyrelsen, som afspejler boligernes reelle markedsværdi. Han understreger, at problemet er nedarvet gennem mange år.

– Samlet set skal vi lukke de skattehuller og den skattetænkning, der kan laves. Ikke mindst i forhold til Københavns-området og de andre storbyer bliver vi nødt til at forholde os til boligernes himmelflugt. Ideologisk er det vigtigt for os, at vi får genoprettet tilliden til Skat. Herunder at ejendomsvurderingerne bliver retvisende. Det er helt afgørende. Men det har være galt i mange år, siger han.