Sælger om millionær-borgmester: - Pludselig ringede Simon

Det var en yderst proaktiv konservativ politiker, der i 2016 meldte sig på banen for at købe en lejlighed, han senere endte med at tjene over 11 mio. kroner på

Det var den nuværende borgmester Simon Aggesen (K) selv, der i 2016 ud af det blå ringede til ejeren af en 460 kvadratmeter stor lejlighed på Frederiksberg Allé.

Det bekræfter generalsekretær Morten Christiansen fra Fonden Eksistensen, der står bag Dansk Bibelskole, som havde ejet lejligheden siden 1943.

Ekstra Bladet har torsdag afsløret, at Simon Aggesen i 2016 købte lejligheden helt uden om ejendomsmægler til en kvadratmeterpris under det halve af markedsværdien på Frederiksberg. I alt 9,5 mio. kroner.

Blot tre år og ti måneder senere fik Aggesen efter en opdeling af boligen solgt den nu to enheder store lejlighed for i alt 25,6 mio. kroner. Skattefrit.

Men indtil Simon Aggesen kontaktede dem, var Dansk Bibelskole ellers nået frem til, at lejligheden ikke kunne sælges.

- Vi havde i bestyrelsen affundet os med, at vi ikke kunne sælge lejligheden via en ejendomsmægler, fordi der var en lejer i den, Marcel de Sade.

- Men nogle i ejendommen havde snakket om, at den måske kunne afsættes på anden vis. Det havde vi nikket til. Og uafhængigt af det ringede Simon pludselig, siger Morten Christiansen til Ekstra Bladet.

Borgmesterens vanvittige boligkup: Tjente over 11 millioner

Ekstra Bladet kan onsdag afsløre, at Simon Aggesen på blot tre år og ti måneder har tjent 16 mio. kroner på papiret på et snedigt boligtrick. Efter istandsættelse lander gevinsten på over 11 mio. kroner ifølge Simon Aggesen selv.

Det svarer til knap 250.000 kroner hver måned. Skattefrit.

Købet kom i stand, efter Simon Aggesen yderst aktivt hjalp den tidligere lejer, Frederiksberg-kendissen Marcel de Sade, med at fraflytte den enorme herskabslejlighed på den fashionable Frederiksberg Allé, så den fremadstormende politiker kunne komme til.

- Hvor havde han hørt om lejligheden fra?

- Det aner jeg ikke, siger Bibelskolens generalsekretær.

- Hvad aftalte I med ham?

- Han talte først med mig og senere med bestyrelsen. Og vi stillede som betingelse, at markisen skulle genhuses i en anden lejlighed, hvis vi skulle sælge til ham. Det klarede han. Og så købte han lejligheden.

- Prisen på lejligheden virker meget lav. Kvadratmeterprisen er under det halve af resten af området?

- Det ved jeg ikke noget om. Jeg bor i Roskilde. Men lejligheden var meget nedslidt og krævede en renovering. Vi havde en ejendomsmægler, der kom med en vurdering. Og det blev prisen, siger generalsekretæren.

Mangemillionær på boligkup: - Vi har været rigtig heldige

- Min familie og jeg har været rigtig heldige på boligmarkedet. Ligesom så mange andre, der også har handlet boliger på de sidste ti år. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at den lejlighed ikke er købt som et investeringsobjekt. Den er købt, fordi vi rigtig gerne ville skabe et hjem for vores familie, siger Simon Aggesen til Ekstra Bladet.