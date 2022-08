Særligt ord freder Barbara

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen nøjes med at anbefale en advarsel til Barbara Bertelsen. Bl.a. fordi et særligt ord ikke er med i Minkkommissionens vurdering af hendes grove tjenesteforseelser

Selvom Barbara Bertelsen fik en voldsom én på sit embedsmands-skrin af Minkkommissionen, kan hun nu trygt sætte sig ind på sit kontor uden frygt for at blive fyret. Det har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen konkluderet.

Og det har særligt ét ord æren for, afslører Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vurdering af Barbara Bertelsens advarsel.

Nemlig den manglende brug af ordet 'kritisabel'. Netop det ord har været medvirkende til, at departementschefen slipper med en advarsel uden yderligere tjenstlige konsekvenser.

Et enkelt ord

Dermed lægger styrelsen afgørende vægt på den manglende brug af ordet i kommissionens ellers kradse kritik af departementschefen:

I juni konstaterede kommissionen, at den samlet fandt, 'at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.'

Minkkommissionen skrev samtidig, at 'Statsministeriet har handlet meget kritisabelt'. Hvilke medarbejdere - hvis ikke det er departementschefen - det dækker over, er uvist.

Juristen burde tænke

Minkkommissionen lagde også til grund, at Barbara Bertelsen qua sin baggrund som jurist burde have interesseret sig bedre for lovgrundlaget, end hun gjorde, selvom den anerkendte, at hun ikke var bekendt med den manglende hjemmel.

'Men under de konkrete omstændigheder, der er nævnt ovenfor, finder kommissionen, at Barbara Bertelsen, der selv er jurist, burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden statsministerens pressemøde den 4. november 2020, med henblik på at sikre, at der var fornøden lovhjemmel.'

Alligevel freder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen nu Barbara Bertelsen for yderligere tjenstlige konsekvenser.

