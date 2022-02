Sagde nej til dobbeltløn: Modtog den alligevel

Nina Hedeager Olsen havde forsvoret, at hun ikke ville tage imod dobbeltløn, når hun var færdig som borgmester. Men da det kom til stykket, tog hun alligevel imod pengene og gav dem til sit parti

Tidligere Enhedslisten-borgmester Ninna Hedeager Olsen var ikke i tvivl, da hun i 2018 blev spurgt til sit eftervederlag.

Glorien blev pudset, og Københavns daværende teknik- og miljøborgmester lovede højt og helligt, at hun ikke ville tage imod et eftervederlag, når hun var færdig som borgmester.

Hun forklarede, at hun i forvejen havde et job på Københavns Professionshøjskole og derfor ville få dobbelt løn fra det offentlige, hvis hun fik eftervederlaget

'Derfor har jeg også allerede nu gjort op med mig selv, at jeg ikke vil tage imod et eftervederlag,' skrev Ninna Hedeager Olsen til flere medier.

Men nu kan DR afsløre, at sådan gik det ikke. Langtfra.

Københavns Kommune bekræfter nu, at hun har taget imod 543.000 kr. før skat, selvom hun havde lovet det stik modsatte. Mediet har også talt med Ninna Hedeager Olsen, der bekræfter, at hun har fået pengene og givet dem videre til Enhedslisten.

Skatteborgernes penge er nu havnet i Enhedslistens partikasse. Et parti, der ellers aktivt arbejder på at få afskaffet eftervederlaget og selv flere gange har tordnet imod politikere, der har taget imod dobbeltløn.

Heriblandt Pernille Skipper, der rasede imod Carl Holst, der efter sin tid som minister holdt fast i sin dobbeltløn.

Men hos Enhedslisten ser de intet problem og afviser dobbeltmoral.

Nej, skatteyderne kan jo stemme på Enhedslisten, som gerne vil lave reglerne om for alle. Men vi har den holdning, at indtil vi får lavet reglerne om, så opkræver vi pengene til partiskat, så hun ikke får en krone selv.

- Det redder ikke skatteborgernes penge, det er jeg enig i. Men vi synes, at reglerne skal være ens for alle politikere, siger talsmand for Enhedslisten i København Anders Jonassen.