Sagen eskalerer: 'Stærkt utilfredsstillende'

Det møde, hvor regeringen skulle have forklaret sig i sagen om de danske børn i syriske lejre, har blot eskaleret den politiske krise.

Således er regeringen under massiv beskydning efter fredagens møde i Udenrigspolitisk Nævn.

De radikales næstformand, Martin Lidegaard, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn, siger efter mødet:

- Jeg må desværre sige, at jeg ikke er blevet klogere på, om der er hold i Ekstra Bladets historie. Det finder jeg selvfølgelig stærkt utilfredsstillende. Det vil vi forfølge på anden vis. Det vil jeg diskutere med mine kolleger, og så vender vi tilbage på et andet tidspunkt.

- Jeg må desværre ikke diskutere, hvad ministeren har sagt på mødet i Udenrigspolitisk Nævn, siger Martin Lidegaard.

Han kalder det 'ret kritisk', at han ikke er blevet klogere af mødet. Han vil drøfte med de radikales folketingsgruppe og regeringen, hvad der skal ske for at få yderligere oplysninger i sagen.

Ekstra Bladets afsløring

På mødet i Udenrigspolitisk Nævn har tre ministre - Jeppe Kofod, Trine Bramsen og Nick Hækkerup - skullet svaret på, hvorfor afgørende oplysninger tilsyneladende er blevet tilbageholdt fra Folketinget om risikoen for, at børnene i de syriske lejre ender som terrorister, hvis de ikke hentes til Danmark.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år orienterede S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, at regeringen i september 2020 modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Absurd

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, og Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, siger ligesom de radikales Martin Lidegaard, at de ikke er blevet klogere af mødet i Udenrigspolitisk Nævn.

Løsgænger Lars Løkke Rasmussen kalder situationen er 'absurd', fordi det fortsat er uklart for partierne, om Ekstra Bladets historie om en risiko for kidnapning af de 19 børn med dansk tilknytning i Syrien er rigtig.

- Vi kan ikke få at vide, om oplysningerne i Ekstra Bladet er rigtige. Det er absurd teater, at der er nogle oplysninger i offentligheden, som vi ikke kan få at vide om er rigtige eller ej.

- Nu er jeg kun mig selv, men hvis jeg var partileder, så ville jeg gå ind og banke i bordet i Statsministeriet for at få oplysningerne, siger Lars Løkke Rasmussen.