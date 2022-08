Sagen ruller videre: Skal grilles på lukket møde

Rasmus Prehn (S) må snart sætte en ny dato i kalenderen, hvor Folketinget vil gå ham kritisk i bedene.

Det sker, efter fødevareministeren på et åbent samråd torsdag nægtede at oplyse, hvem han spiste en middag med i juni 2020 på Restaurant Undici.

Ekstra Bladet afslørede før sommerferien, hvordan Rasmus Prehn havde skrevet et falsk navn på restaurantbilaget; nemlig den tidligere Nordjyske-journalist Søren Wormslev.

Ekspert: Den går ikke Prehn

Men Rasmus Prehn nægtede igen og igen torsdag at fortælle, hvem han rent faktisk havde mødtes med.

- I forhold til den pågældende journalist, der ved en fejl er kommet på (Søren Wormslev red.), så er det klart, at jeg har været i kontakt med vedkommende og undskyldt. Det er en journalist, jeg kender temmelig godt. Det er så ærgerligt og pinligt. Det mener jeg så ikke er et argument for, at en anden journalist skal have en tur i mediemøllen, lød en af forklaringerne bl.a. fra Rasmus Prehn.

Lukket samråd

Men den forklaring er ikke god nok, hvis man spørger flere partier efter dagens samråd. Derfor vil der nu efter alt at dømme blive indkaldt til et lukket samråd, lyder det fra Venstre.

Torsten Schack Pedersen (V) ærgrer sig nemlig over, at Rasmus Prehn ikke vil sige navnet på den journalist, han spiste middag med.

- Der er mange ting, der stadig ikke er uafklaret. Vi kan ikke se, hvornår beløbene er betalt tilbage. Hvis det er en aktindsigt, der gør, at ministeren har brugt sit kort i strid med reglerne, så er det frisk at sige på Facebook, at det er sket af egen drift, siger Torsten Schack Pedersen og fortsætter:

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan få lukket sagen. Mon ikke, at der kommer et lukket samråd? lyder det fra Torsten Schack Pedersen.

Også Enhedslisten bakker op om lukket samråd, oplyser partiets medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Peder Hvelplund til Ekstra Bladet.

Har Mette Frederiksen stadig tillid til Rasmus Prehn efter hans bilagssag?

Håndslag fra Prehn

Ekstra Bladet spurgte efter samrådet, om Rasmus Prehn i fortrolighed vil oplyse til Miljø- og Fødevareudvalget, hvem der var med til bords på Restaurant Undici. Men det lader ikke til at være tilfældet:

- Jeg har givet den pågældende journalist mit ord. Og ligesom, at I journalister har jeres kildebeskyttelse, mener jeg også, at det vil være forkert at bryde min aftale, sagde Rasmus Prehn efter samrådet.

