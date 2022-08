Salon-Inger: Boligmillionær i Danmarks Venedig

Inger Støjberg er fremme med riven, når hun kritiserer hovedstaden. Men hun nyder selv godt af den, kan Ekstra Bladet i dag fortælle.

For ikke nok med, at Inger Støjberg i årevis har været medlem af en elitær københavner-loge.

Hun har samtidig kunne slentre fra sin lejlighed lige midt i det fashionable Christianshavn og ind til 'de fine saloner' på Skt. Annæ Plads og Christiansborg.

Ved siden af folkeregisteradressen i Hadsund har Støjberg nemlig samtidig en lejlighed i et stykke fredet, dansk kulturarv, som ligger midt mellem kanalerne i 'Danmarks Venedig'.

Ejendommen har imponerende nok næsten 400 år på bagen og har været fredet i mere end 100 af dem.

Tredoblet værdi

Støjberg købte en ejerlejlighed på 67 kvm i Christianshavner-ejendommen i 2010 for 2,2 mio. kroner svarende til en kvadratmeterpris på knap 33.000 kroner.

Tilfældigvis har en af Støjbergs naboer i skrivende stund en lejlighed til salg med en kvadratmeterpris på svimlende 109.000 kroner - ikke ualmindeligt på dagens Christianshavner-marked. Det vil betyde en pris på ca. 7,3 mio. kroner for Inger Støjbergs lejlighed, skulle hun sætte den til salg i dag.

Altså mere end en tredobling af værdien på blot 12 år - eller ca. 425.000 skattefrie kroner hvert år for at have til huse i Indre By.

Fancy historie

Historien bag Inger Støjbergs lækre christianshavner-lejlighed strækker sig helt tilbage til 1623, hvor det i 12 år frem til 1635 blev opført i renæssancestil af Johan Post.

I 1664 erhvervede Joachim Irgens grunden. Han var tidligere kammertjener hos Kong Christian 4. og havde skabt det økonomiske grundlag for erhvervelsen dels som forpagter af norske bjergværker dels ved ægteskab med en velhavende hollandsk dame.

Siden har ejendommen været ejet af skiftende stadsede personer og organisationer; herunder 'Krigsministeriet', Joachim Irgens enke, Cornelia Bichet, købmand Emanuel de Texeira samt kasserer ved Zahlkammeret Henrik Ochsen og hans arvinger.

I 1977 blev ejendommen opkøbt af en malermester og nænsomt istandsat til ejerlejligheder.