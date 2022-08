Salondronning: Var med i fornem københavnerloge

Ved du noget? Kontakt journalisterne her.

Fint skal det være for Inger Støjberg.

Jyde-populisten fra Danmarksdemokraterne har i årevis foretrukket at være medlem af en hundedyr eliteklub med direktører og konservatorie-rektorer inde i København - frem for med tømrermestre og produktionschefer hjemme i Jylland.

- Jeg ikke kan se mig selv i de debatter, der fylder blandt eliten i de fine saloner i København. Der er simpelthen blevet for langt fra Christiansfeld til Christiansborg, lyder det med jysk schwung i en ny video fra Inger Støjberg på Danmarksdemokraternes hjemmeside.

Der er skønt på Skt. Annæ Plads, hvor VL-grupperne hører hjemme i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Navneskiltene er forgyldt på Skt. Annæ Plads. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men Støjberg undlader ganske bekvemt at fortælle, at hun i årevis mængede sig med eliten i det svinedyre VL-netværk, der holder til i et fashionabelt domicil blot 200 meter fra Amalienborg i det indre København.

Her var Inger Støjberg indtil for ganske nylig medlem af VL-gruppe 10.

Medlemmerne her tæller både personaledirektøren fra Det Kongelige Teater, rektoren fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, den tidligere DBU-generalsekretær Jim Stjerne Hansen, dekaner, professor emeritusser og hele 14 top-chefer fra store danske virksomheder.

Alt i alt et elitært foretagende, som Inger Støjberg tilsyneladende 'ikke kunne se sig selv i', men ikke desto mindre var en medlem af i en årrække.

Det fremgår således af oplysningsskemaer fra Inger Støjbergs ministertid i 2016 og 2017, at hun dengang også var medlem af VL10.

Masser af jyde-netværk

Den jyske patriot kunne dog have fundet mere lokale græsgange at pleje netværk i.

For VL-grupperne holder ikke kun til i de fine saloner i København. Samlet set er VL-gruppernes 3705 medlemmer fordelt på 121 grupper, hvoraf 55 ligger i København. Resten af grupperne hører til i provinsbyer som Kolding, Ribe, Horsens, Viborg og Haderslev.

Her sidder repræsentanter fra det 'Produktionsdanmark', som Inger Støjberg ynder at hylde som 'Danmarks rygrad'. Eksempelvis indehaveren af Nørup Mejeri på Fyn, varehuschefen for Kvickly i Ribe og den lokale trælastkonge fra Davidsens Tømmerhandel i Vojens.

Og politikeren, der synes afstanden 'fra Christiansfeld til Christiansborg' er blevet for stor, kunne eksempelvis have søgt optagelse i VL-gruppe 30 i Haderslev blot 14 kilometer fra Christiansfeld frem for de 250, der er fra VL-ejendommen på Skt. Annæ Plads i Kongens København.

Ind i salonen: Lobbyen i VL's domicil emmer af hovedstads-bourgeoisi. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den drevne eks-Venstre-løvinde har officielt folkeregisteradresse i Hadsund, hvor hun også afsonede sine 60 dages betinget fængsel med fodlænke efter dommen i rigsretten sidste år.

Også her ville Inger Støjberg have rig mulighed for at finde en VL-gruppe langt væk fra den københavnske elite. Med fem grupper i Aalborg, ti i Aarhus samt yderligere grupper i det østjyske, er det i hvert fald ikke her, centraliseringen har ødelagt mulighederne.

- Hykleri så det basker

Peter Kofod. Foto: Philip Davali

Det er ikke en naturlov, at politikere skal være medlem af de københavnsbaserede VL-grupper. Både Mona Juul (K) og Michael Aastrup Jensen (V) er medlem af jysk forankrede grupper.

Og det er der en særlig grund til:

- Jeg har valg at være medlem af en gruppe lokalt, fordi jeg vil være så tæt som muligt på de lokale arbejdspladser og erhvervsdrivende.

- Jeg kunne aldrig drømme om at være medlem af en københavnsk VL-gruppe, lyder det fra Michael Aastrup, som pure afviser, at de jyske VL-grupper er 'saloner'.

Samme melding lyder fra Mona Juul (K), der er VL-medlem i henholdsvis Horsens og Aarhus.

- Det foregår typisk i virksomhedens kantine. Så har man besluttet et emne på forhånd, man skal debattere. Så får man en sandwich, og så er det dét. Der er intet fint over det, griner hun.

Hverken Aastrup Jensen eller Juul vil kritisere Inger Støjbergs medlemskab af en københavnsk VL-gruppe. 'Der må hun selv svare for sig,' lyder svaret.

Det vil til gengæld Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet og sønderjyde, Peter Kofod:

- Helt ærligt. Det er da så mærkeligt, at Støjberg har så travlt med at skælde ud på de københavnske saloner, når hun selv har været med i noget, der kunne minde om netop det, siger Peter Kofod til Ekstra Bladet.

- Jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvad folk er medlemmer af - hverken i København eller Jylland. Men det her skriger altså af dobbeltmoral og hykleri så det basker, når hun selv har så travlt med at pege fingre ad københavnerne. Og så har hun samtidig siddet dér som medlem af klubben.

