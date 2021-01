'Samtaleklub': Det siger Løkke om nyt projekt

Det kan ende med at blive et nyt politisk parti, siger Løkke i DR-program

For nu er Løkkes nye netværk muligvis en samtaleklub. Men det kan ende med, at projektet bliver til et part.

- Det kan det måske, siger Lars Løkke i 'Ugens gæst' på P1.

Han gør også opmærksom på, at coronavirussen gør det svært at turnere rundt med et nyt projekt. Derfor afhænger et muligt nyt parti af, at nok tilslutter sig det nye netværk.

I programmet fortæller han, at han er åben for alle henvendelser, og at der allerede er kommet mange, men at han ikke kan nævne, hvilken der har været den vigtigste.

Siden den tidligere statsminister meldte sig ud af Venstre, er det føget med spekulationer om, hvorvidt Lars Løkke allerede havde nogle politikere på krogen med henblik på at stifte et nyt parti.

Her er Løkkes nye projekt

Ikke gammel nok

Lars Løkke er netop vendt tilbage fra tre uger til havs.

Han er deltager i reality-programmet 'Over Atlanten'. En karrieremæssig omvej han tog for at få et åndehul og tid til at tænke.

- Den største erkendelse på det personlige plan er, at jeg ikke er en færdig mand, siger han på P1.

Han fortæller også, at han på turen blev bevidst om, at han ikke fungerer i en situation, hvor han bliver sat uden for døren.

Han fortæller også i DR-programmet, at han ikke ser sig selv i Radikale Venstre, selvom han har ambitioner om at føre en mere midtersøgende politik i fremtiden.

Smidt ud

Lars Løkke har på intet tidspunkt lagt skjul på, at han blev tvunget af formandsposten af Forretningsudvalget i Venstre.

Da udvalget tog beslutningen, var hans rolle udspillet i Venstre, siger han på P1.

- Var du stækket i Venstre?

- Ja, det er der vist ingen tvivl om.

Engell: Ligner en forløber

Politisk kommentator Hans Engell siger, at han ser det nye politiske netværk som en forløber til et nyt parti.

- Det er begyndelsen på en partidannelse.

- Det er helt klart, at Løkke længe har leget med ideen om at starte et nyt politisk parti, men at han ikke vil melde partidannelse på samme måde som andre, siger Engell til Ritzau.