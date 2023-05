Samtlige partier enige: Nu skal regler om æg ændres

Debatten har varet længe, men nu er samtlige partier enige.

Den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af kvinders æg skal ophæves.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringspartierne varslede for en uge siden, at man ville ophæve reglerne, og den beslutning har resten af Folketinget nu tilsluttet sig og besluttet at afsætte 1,5 millioner kroner til det i 2024.

Resten af finansieringen skal tilrettelægges i finanslovsforslaget for 2024, fremgår det af aftaleteksten.

Ændringen betyder, at kvinders æg, der er blevet nedfrosset uden medicinske årsager, ikke længere skal destrueres efter fem år, som det tidligere har været praksis ifølge loven. Det forventes dermed også, at efterspørgslen på nedfrysning vil stige.

I oktober 2020 ændrede man reglerne delvist, men det gjaldt ikke for kvinder, der fik frosset æg ned som såkaldt 'social freezing' og dermed af ikke-medicinske årsager. Med de nye regler bliver de kvinder nu omfattet af lovændringen.

'Aftalepartierne har forståelse for, at ikke alle kvinder ønsker eller kan opnå graviditet af mange forskellige årsager, på det tidspunkt, hvor deres fertilitet nødvendigvis er på det højeste,' fremgår det af aftaleteksten.

Fremover kan æggene forblive nedfrosne indtil kvinden fylder 46 år, som er aldersgrænsen for, hvornår kvinder i Danmark kan få fertilitetsbehandling.

- Med ophævelsen af tidsbegrænsningen får flere kvinder bedre mulighed for at bestemme over egen krop og eget liv. Hidtil har det udelukkende været kvinder, der har fået udtaget æg, fordi de enten er syge eller har brug for fertilitetsbehandling, som har kunnet gemme deres æg i mere end fem år, siger sundhedsminister Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

- Men nu får alle mulighed for at opbevare deres æg i længere tid med henblik på at få hjælp til at få børn på et senere tidspunkt, siger hun videre.

Reglerne om nedfrysning er fastlagt i lov om assisteret reproduktion, og den lovgivning skal nu ændres.

Det forventes, at de nye regler på området kan træde i kraft 1. januar næste år, fremgår det af pressemeddelelsen.