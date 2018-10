Samuelsen: EU skal være superpower plus efter brexit

- It's the final countdown.

Sådan lyder det nærmest syngende fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag på en konference om brexit i Industriens Hus i København, som er arrangeret af Tænketanken Europa.

- Det er på mange måder rammende i forhold til den situation, vi står i i dag. Brexit-forhandlingerne spidser i den grad til, siger han.

- Der er en reel risiko for, at der ikke kommer en aftale. Enten, fordi vi ikke når til enighed med den britiske regering i tide, eller fordi aftalen falder i det britiske parlament, siger han.

Men hvordan skal et EU efter brexit se ud? Det spørgsmål forsøger Anders Samuelsen at svare på.

Ifølge udenrigsministeren er EU allerede gode til at kæmpe for frihed i lande, som er truet af onde kræfter.

Men EU bør ligeledes afsætte ressourcer til blandt andet at etablere hjælpende institutioner i krigsramte lande.

- Man kan være en supermagt. Men det Europa potentielt set kan, det er at være en superpower plus.

- Altså at kunne supplere det med at være til stede, hvor det gør ondt, siger Anders Samuelsen.

Foruden at blive til en "superpower plus magt", har EU behov for at blive reformeret indefra, så unionen bliver "slankere og mere effektiv". EU har nemlig gabt over for meget, lyder det.

- Vi har allerede set de første fremskridt. I de seneste fire år har kommissionen markant nedbragt antal af fremsatte forslag. Men vi skal videre.

- Vi skal ikke lave fælles EU-regler der, hvor vi bedre kan - hver for sig - opnå samme mål. Hvorfor skal beslutninger som, hvor meget barsel vi skal have, træffes i EU? Så går det for vidt, siger han.

EU er under pres fra et fjendtligt Rusland, en amerikansk præsident, der sår tvivl om viljen til at samarbejde, og medlemslande som Ungarn og Polen, der udfordrer domstolenes uafhængighed.

Det skal de resterende 27 medlemslande, når Storbritannien 29. marts næste år officielt forlader unionen, stå sammen om at løse, lyder det.

Tilbage til "The final countdown" fra 80'erne. Det er bandet med det passende navn "Europe" som står bag megahittet, påpeger Anders Samuelsen.

- Teksten til sangen starter med linjen "we are leaving together", og der må jeg sige til briterne: Det er vi forhåbentlig ikke.

- Når regnestykket gøres op, så er Danmark blevet rigere i kraft af vores EU-medlemskab. Og så længe EU-medlemskabet giver sorte tal på bundlinjen, så skal vi også være med i klubben, siger han.