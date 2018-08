Samuelsen tager sig ulovlig dukkert: Det er min fødselsdag

Skilte om badning forbudt gik tilsyneladende ubemærket hen, da udenrigsministeren i går hoppede i havnen i København.

Det er ellers ulovligt at bade i Københavns Havn uden for markerede badezoner eller havnebade, fastslår en pressemedarbejder ved Københavns Politi.

- Vi fraråder det på det kraftigste, og det er ulovligt. Der er andre, som bevæger sig rundt i vandet, og det kan blive rigtigt farligt. Man kan komme i kollision med kajakker, både og havnebusser, og derfor er det forbudt at springe i, siger han.

Liebhavere i kamp mod badegæster: Nu hyrer de vagter

Ekstra Bladet kunne lørdag fortælle, hvordan beboerne omkring den islandske ambassade var trætte af de mange mennesker, der dagligt solede sig og hoppede i vandet fra molen.

Ejerforeningen i området, Krøyers Plads, oplyste, at de indtil videre i år har brugt tæt på en million kroner på at rydde op efter de svinende gæster, ligesom de nu har følt sig nødsagede til at hyre en vagt for at minimere larm og svineri.

Havde fødselsdag

Og det var altså tæt ved den islandske ambassade, at udenrigsministeren i går hoppede i Københavns Havn. Anders Samuelsen har ikke ønsket at kommentere det over for Ekstra Bladet, men skriver blandt andet på sin Facebook-profil.

- Ekstrabladet - dette dybdeborende og helt afgørende blad (ironi kan forekomme) - er på min fødselsdag på jagt efter mig. De vil have en kommentar til, at jeg åbenbart er hoppet i havnen et ulovligt sted.

Samuelsen mener tilsyneladende, at det faktum, at han i dag fylder 51 år, burde fritage ham for at blive konfronteret med at skulle overholde reglerne vedr. badning i havnen og politiets anvisninger. Om årsagen til dukkerten på den varme dag, skriver han videre:

- Der var en, der pludselig råbte: 'Hop i havnen Anders' - og jeg troede det var en journalist fra Ekstra Bladet - så det gjorde jeg selvfølgelig. Næste gang vil jeg råbe: 'Det ka du selv gøre. Jeg må ikke' - og så vil jeg håbe, at det faktisk ER en journalist fra Ekstra Bladet. Men mine udspring stopper fremover her. Lige inden jeg rammer vandet.