Sandheden om sygehus-lukninger: Løkkes hospitals-hykleri

Lars Løkke Rasmussens påstande om massive sygehuslukninger sejler.

Statsministeren har forsøgt at tørre en række af lukningerne af på rivalen Mette Frederiksen (S). Men sandheden er, at mange af sygehusene har drejet nøglen under de blå regeringer, hvor Løkke selv har været en central aktør.

Løkkes angreb på Mette Frederiksen fandt sted oven på spørgetimen i Folketinget tirsdag i sidste uge.

- Jeg tror, der blev lukket 14 akutsygehuse, mens fru. Mette Frederiksen var minister, lød påstanden fra Løkke.

Men her tror Løkke fuldstændig forkert. Ifølge Sundhedsministeriet er 18 sygehuse blevet lukket siden 2007, hvor strukturreformen trådte i kraft. Heraf blev de 14 af sygehusene lukket under Venstre-ledede regeringer, hvor Løkke har siddet som både indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister.

Trækker i land

I et svar til Ekstra Bladet indrømmer Løkke da også, at hans påstand ikke har hold i virkeligheden. Imidlertid forklarer han, at det egentlig var en helt anden pointe, han ville have frem.

'Min pointe var, at socialdemokratiske regionsrådsformænd, ikke regeringer som jeg fik sagt, har stået bag lukningen af mange sygehuse igennem tiderne. Mig bekendt er der tale om mindst 14 sygehuse – måske endda flere - som gennem årene enten er blevet lukket helt eller omdannet fra hospitaler til fx sundhedshuse med en socialdemokratisk regionsrådsformand for bordenden. Det, tror jeg godt, at man kan huske i Helsingør, Brovst eller Odder for bare at nævne nogle eksempler,' lyder det fra statsministeren i en skriftlig kommentar.

Løkke var arkitekten

Men det er helt hen i vejret at skylde skylden for sygehuslukningerne på regionsrådsformændene. Sådan lyder reaktionen fra Løkkes partifælle og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose. I stedet peger hun på, at sygehuslukningerne ikke mindst bunder i den strukturreform fra 2007, som Løkke selv var arkitekten bag.

'Med strukturreformen i 2007, specialeplan og midler til nye supersygehuse blev der fra nationalt hold sat en klar retning for, hvordan sundhedsvæsnet skulle indrettes - uanset om regionsrådsformanden var blå eller rød, konstaterer Stephanie Lose i en skriftlig kommentar.

Venstre stemte for

Derudover vidner en rundringning til landets regioner om, at størstedelen af sygehuslukningerne siden 2007 blev besluttet med støtte fra Venstre. Herunder lukningerne i Brovst og Odder, som Løkke selv fremhæver i sit svar til Ekstra Bladet.

Helsingør Sygehus - som Løkke ligeledes nævner - er ikke en del af Sundhedsministeriets opgørelse over lukkede sygehuse. Dette skyldes, at der stadig er en akutfunktion i byen.

Lars Løkke Rasmussens spindoktor oplyser, at han ikke har yderligere at tilføje til sagen.

(Artiklen forstætter under billedet)

Sygehuset i Brovst er blandt de hospitaler, som blev lukket af en Venstre-ledet regering og med lokal opbakning fra partiet. Foto: Henning Bagger

Disse sygehuse er lukket Her er listen over de sygehuse, der er lukket siden 1. januar 2007, hvor Løkkes strukturreform trådte i kraft, og regionerne blev dannet. I denne periode har Mette Frederiksen været minister fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015. Resten af tiden har Venstre-ledede regeringer siddet på magten. Ud for hvert af de lukkede sygehus fremgår det, hvorvidt Venstre lokalt har støttet beslutningen. Region Midtjylland Kjellerup Sygehus: Lukket 24. juni 2010 (V-regering) - Venstre gik ikke imod beslutningen Odder Sygehus: Lukket 5. november 2009 (V-regering) - Venstre var en del af aftalen. Region Syddanmark (udelukkede regionsrådsformænd fra Venstre) Fredericia Sygehus: Lukket 1. december 2016 (V-regering) Ringe Sygehus: Lukket 5. april 2016 (V-regering) Fåborg Sygehus: Lukket 5. juli 2011 (V-regering) Haderslev Sygehus: Lukket 15. oktober 2014 (S-regering) Give Sygehus: Lukket 1. januar 2018 (V-regering) Region Nordjylland Nykøbing Mors Sygehus: Lukket 26. oktober 2015 (V-regering) - Flertal i V-gruppen stemte for Brovst Sygehus: Lukket 28. september 2007 (V-regering) - Venstre stemte for Dronninglund Sygehus: Lukket 26. oktober 2015 (V-regering) - Flertal i V-gruppen stemte for Terndrup Sygehus: Lukket 22. august 2008 (V-regering) - Flertal i V-gruppen stemte for Region Hovedstaden Hørsholm Hospital: Lukket 1. februar 2011 (V-regering) - Venstre stemte imod. Amager Hospital (Hans Bogbinders Allé): Lukket 5. april 2013 (S-regering) - Venstre stemte for. Esbønderup Hospital: Lukket 8. juni 2011 (V-regering) - Venstre stemte imod. Region Sjælland Korsør Sygehus: 1. januar 2011 (V-regering) - Venstre stemte for Vordingborg Sygehus: 1. december 2014 (S-regering) - Oprindelig vedtaget i det nu nedlagte Storstrøms Amt. Uklart hvad Venstre stemte Nakskov Sygehus: 29. april 2011 (V-regering) - Venstre stemte for Kalundborg Sygehus: 1. januar 2012 (S-regering) - Venstre stemte for Kilder: Sundhedsministeriet, regionerne mm.

Hård kritik: Typisk ‘går-den-så-går-den’ fra Løkke

- Enten så lyver Lars Løkke, eller også er han ikke så skarp til det med sundhed, som han går og siger. Man kan godt høre, det er mange år siden, Løkke selv har haft noget med sundhedsområdet at gøre.

Socialdemokratiets tidligere sundhedsminister Astrid Krag er benhård i sin kritik af, at Lars Løkke ikke har styr fakta omkring sygehuslukningerne.

Den socialdemokratiske politiker mener, at statsministeren forsøger at tørre sin egen regerings problemer af på den socialdemokratisk ledede regering, der sad ved magten fra 2011-2015.

- Det er en typisk ‘går-den-så-går-den’ fra Løkke. Han vil gerne tage æren for alle gode ting, der er sket i vores sundhedsvæsen siden årtusindeskiftet, men han prøver samtidig at tørre problemerne af på de fire år, der var en anden regeringen fra 2011 til 2015, selvom han godt ved, det selvfølgelig ikke er rigtigt, siger hun.

Knald eller fald for regeringen: Indleder charmeoffensiv

Sundhedsreform: Hele landet får nyt akutnummer

Se også: Sundhedsreform vækker skepsis: - Jeg ved ikke engang hvem min egen læge er .