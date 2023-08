Sandhedens time nærmer sig i Ellemanns møgsag

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tager tirsdag de første livtag med den møgsag om misinformation af Folketinget, der har ventet på ham, siden han tog på orlov grundet stress i starten af februar.

Her skal han nemlig klokken 13.30 præsentere en redegørelse - bestilt af hans vikar, Troels Lund Poulsen (V) - om det skandaleramte køb af israelske kanoner, der fandt sted i januar, for partierne bag forsvarsforliget.

Misinformeret

Redegørelsen skal forklare, hvorfor Folketinget blev komplet misinformeret - christiansborgsk for løjet for - i det 1,7 milliarder kroner dyre køb af artillerisystemer fra den israelske våbenproducent Elbit.

- Der er ingen tvivl om, at vi er blevet misinformeret. Og det er endda det pæne ord for det. Det er en skandale - specielt i en så alvorlig sag - at der er blevet løjet over for Folketinget.

Annonce:

- Det er stærke ord, men det er jo det, sagen handler om, siger SF's medlem af finansudvalget, Lisbeth Bech-Nielsen.

Jakob Ellemann-Jensen (V) kan ikke tørre løgnen om de israelske kanoner af på sit embedsværk, siger SF's Lisbeth Bech-Nielsen. Foto: Jens Dresling

Hastværk

Det var tilbage i januar, at Danmark pludselig skulle bruge nye kanoner, efter de gamle var blevet foræret til Ukraine. Finansudvalget blev i al hast bedt om at godkende købet af nye kanoner fra israelske Elbit.

Finansudvalget fik at vide, at man skulle slå til 'inden udgangen af januar', og at Elbit havde leveret det bedste bud. Og derfor skulle udvalget lynhurtigt sige ja eller nej.

Altinget har dog siden hen kunnet afsløre, at Elbits tilbud løb helt til og med juni, samt at mindst en af de andre våbenproducenter, som Folketinget fik at vide var blevet bedt om et bud, slet ikke havde hørt fra Forsvaret.

Og dermed har Jakob Ellemann-Jensen efter alt at dømme leveret usande informationer til Folketinget.

Sendte det videre

Jakob Ellemann-Jensen selv har sagt til TV 2, at han bare har 'viderebragt ting, som jeg har fået at vide fra mit ministerium og fra Forsvarets Materielindkøb'.

Annonce:

Men den går ikke, siger Lisbeth Bech-Nielsen. For en minister er ansvarlig for de ting, han sender til Folketinget.

- Man er altid ansvarlig som minister for det, der bliver sendt til Folketinget. Og man må også forvente, at en minister kan læse et par sider om, hvorfor man så hurtig skal bruge så mange penge på våben.

- Så der er ingen undskyldninger. Man er faktuelt ansvarlig som minister ifølge ministeransvarsloven, så den kan han ikke tørre af på andre, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Engell: Hans mest alvorlige sag

Jakob Ellemann-Jensen (V) skal prise sig lykkelig for, at han ikke er en hvilken som helst minister. For havde han været det, kunne sagen om misinformation af Folketinget om købet af israelske kanoner for milliarder koste ham jobbet.

Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, dagen før Ellemann skal præsentere en redegørelse om sagen for flere af Folketingets partier:

Annonce:

- Dette her er den alvorligste politiske sag, Jakob Ellemann-Jensen står over for. Den handler om, at han har givet Folketinget forkerte oplysninger.

- Han ville - hvis ikke lige han var vicestatsminister, partileder i en flertalsregering, og hans afgang betød regeringens afgang - risikere sit politiske liv her.

Svært at slippe for ansvar

Ellemann selv har sagt, at han bare videresendte de informationer, han fik fra Forsvaret. Men den går ikke som minister.

- En minister er jo ikke bare leder af et postkontor. Han kan ikke bare sende ting videre til Folketinget, siger Hans Engell.

Ifølge Engell står Jakob Ellemann-Jensen nu i det dilemma, at han enten skal tørre ansvaret af på Forsvaret - og dermed skabe sig fjender i ministeriet - eller tage kampen med det folketing, der føler sig ført bag lyset.

Og sidstnævnte kan blive svært.

- Vildledning af Folketinget er noget, Folketinget ser allermest alvorligt på. En minister kan slippe afsted med meget ved at rulle rundt, sige undskyld og be-be. Men sager, hvor Folketinget direkte føler sig vildledt, de er svære.

- Folketingets opgave er jo - ud over at lave lovgivning - at føre kontrol med ministrene. Og det kan de jo ikke gøre, hvis de får forkerte oplysninger, siger Hans Engell.