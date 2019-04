Sass blev væk fra ’skandale’-møde

Medlemmer af Folketingets Finansudvalg undrer sig over, at Henrik Sass Larsen blev væk fra centralt møde om rod i statens regnskab. Sass har nemlig selv indledt en offensiv om sagen

Da statsrevisorerne torsdag troppede op i Folketingets Finansudvalg for at drøfte statens omstridte regnskab, udeblev Henrik Sass Larsen som den eneste af de seks revisorer.

Mødet handlede ellers om en sag, som Sass har betegnet som en ’skandale’.

’Af private årsager havde jeg ikke mulighed for at deltage i møde med Finansudvalget. Mine andre gøremål har været planlagt længe før mødet med Finansudvalget blev fastsat, og jeg havde ikke mulighed for at ændre den oprindelige aftale’, lyder begrundelsen fra gruppeformanden i en skriftlig kommentar, som Socialdemokratiets pressechef har sendt til Ekstra Bladet.

I samme ombæring betoner pressechefen, at der er tale om et møde, som ikke var obligatorisk for statsrevisorerne.

Ikke desto mindre vækker Henrik Sass Larsens manglende tilstedeværelse undren blandt medlemmer af Finansudvalget. Det var nemlig ikke et hvilket som helst møde i Finansudvalget.

Central sag

Statsrevisorerne mødte op for at diskutere en helt central sag, som i høj grad har haft Henrik Sass Larsens bevågenhed på det seneste. Nemlig det opsigtvækkende rod i statsregnskabet, som ikke mindst hænger sammen med SKAT's elendige evne til at inddrive danskernes gæld til det offentlige.

På den baggrund konstaterer Finansudvalget formand, Joachim B. Olsen (LA):

– Det her møde handlede dybest set om de store problemer, der har været i SKAT, og at vi er i gang med rydde op i dem. Henrik Sass har på det seneste meget offentligt gået ind i den her sag som statsrevisor. Derfor undrede det mig i går, at han ikke selv var med på mødet med Finansudvalget.

Fremme i medierne

Fra Venstres finansordfører, Jacob Jensen, lyder det:

– Vi kan naturligvis alle have grunde til ikke at kunne deltage i et givet møde. Men det er trods alt en sag, som Henrik Sass selv for nylig har været langt fremme med i medierne, og hvor han er Socialdemokraternes ordfører på sagen på tirsdag i Folketingssalen. Det kan derfor virke ekstra påfaldende, at han - i modsætning til alle de øvrige statsrevisorer - ikke havde mulighed for at deltage i mødet med Finansudvalget.

Der blev ikke givet en årsag til Sass’ afbud over for Finansudvalget. Men både Jacob Jensen og Joachim B. Olsen har fået forelagt Henrik Sass’ kommentar til Ekstra Bladet, før de har udtalt sig om sagen.

Væk fra fire møder

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Henrik Sass sidste år blev væk fra fire ud af 11 obligatoriske møder hos Statsrevisorerne.

Derudover blev gruppeformanden tidligere i år væk fra tre ikke-obligatoriske møder alene i løbet af en uge. Henrik Sass har tidligere slået fast over for Ekstra Bladet, at det ikke forventes, at han deltager ved denne type møder.

Hvervet som statsrevisor indbringer årligt 330.000 kr.

Han er tilbage

Oven på Ekstra Bladets historier om Sass’ pjæk fra statsrevisormøderne valgte han i slutningen af februar at fortælle Politiken, at han blev ramt af en depression sidste efterår.

Men Sass var nu tilbage i kampen, forsikrede S-formand Mette Frederiksen efter gruppeformandens interview i Politiken:

– Henrik Sass Larsen har været igennem en depression og har meldt nu, at han er tilbage. Og derfor står han selvfølgelig til rådighed for det almindelige politiske arbejde, herunder også at samarbejde med pressen.

Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), har ingen kommentarer til, at Sass udeblev fra mødet i Finansudvalget.

Trods mødeafbud: Lavede Facebook-opdatering

Midt under mødet i Finansudvalget, som Henrik Sass havde meldt afbud til, rykkede S-gruppeformanden ud med en opdatering på sin Facebook-side.

Her benyttede Sass lejligheden til at kritisere statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) tanker om at indføre en mindsteløn ved lov:

'Jeg er dybt uenig med Lars Løkke i, at politikerne skal sidde og lovgive om mindsteløn. Alle steder, hvor man er gået ned ad den vej, er lønninger blevet lavere, og den sociale tryghed er blevet dårligere. Løkke skal ikke have held med at ødelægge den danske model! Nul kammerat!'

Ekstra Bladet bedt om Sass' kommentar til, hvordan han havde tid til at være på Facebook, når han ikke kunne deltage i mødet i Finansudvalget.

I stedet svarer Socialdemokratiets pressechef, Mads Brandstrup:

’Det (opslaget på Facebook, red.) er postet af en af mine folk. Sass skriver selv, men får presseafdelingen til at lægge på.'

Sass kritik: Det er en skandale, simpelthen

På vegne af statsrevisorerne leverede Henrik Sass for nylig en kras kritik af rodet i statens regnskab – altså netop temaet på torsdagens møde i Finansudvalget.

– Det er en skandale, simpelthen. At Folketinget ikke kan få et korrekt statsregnskab, fordi man er nødt til at tage forbehold for værdien og rigtigheden af det, sagde Sass i Berlingske.

En del af statens regnskabsrod bunder i en stor usikkerhed omkring inddrivelsen af danskernes gæld.

Denne usikkerhed er opstået i kølvandet på det fejlslagne forsøg på at implementere det digitale inddrivelsessystem, EFI.

Sass fulgte da også op på sin kritik af statens regnskabsrod ved at levere en bredside mod SKAT's inddrivelse af gæld.

I et interview med Berlingske sagde Sass, at han ligefrem havde mistet troen på, at vi danskere kan få en velfungerende inddrivelse

– Jeg tror aldrig nogensinde, det kommer til at fungere særligt godt, lød det fra Sass.

Udtalelserne blev desuden suppleret af en video på Socialdemokratiets Facebook-side under overskriften:

’Kunne skatteskandalen være undgået? Anders Fogh, Lars Løkke og Kristian Jensen blev advaret igen og igen. Nu er vi endt i en situation, hvor statskassen er tømt for mange, mange milliarder.’