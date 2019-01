Sass dropper topposter

En plads i Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab er ikke noget for Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

Mange spår ellers Henrik Sass Larsen til at være den kommende finansminister, hvis rød blok vinder valget. Alligevel har S-formand Mette Frederiksens tætte allierede valgt at droppe posterne.

’Henrik Sass har ønsket at træde ud af sine poster i Nationalbanken’, skriver Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen i en SMS til Ekstra Bladet.

I forvejen har Ekstra Bladet afsløret, at Sass er blevet væk fra mere end hver tredje møde som statsrevisor. En post som er langt bedre lønnet end posterne i Nationalbanken.

Wammen skal tage pladsen

Udtrædelsen skete 10. januar ifølge et brev sendt til medlemmer af Nationalbankens repræsentantskab. I stedet er Nicolai Wammen valgt på et gruppemøde til den økonomiske post.

’Den socialdemokratiske folketingsgruppe har herefter indstillet mig til Nationalbankens repræsentantskab’, oplyser Nicolai Wammen.

Det er Socialdemokratiets ønske, at Nicolai Wammen også skal overtage pladsen i bestyrelsen ifølge brevet til repræsentantskabet i Nationalbanken.

Mulighed for indvendinger

Derfor er der nu en runde, hvor de øvrige medlemmer har mulighed for at komme med indvendinger frem til 22. januar.

Er dette ikke tilfældet, betragtes Nicolai Wammen som valgt til bestyrelsen, fremgår det af brevet til repræsentantskabet, som holder fire møder om året.

Der er som udgangspunkt ti møder om året i bestyrelsen, som Henrik Sass Larsen åbenbart ikke har lyst til at deltage i.

Medlemmer af bestyrelsen i Nationalbanken ’skal holde sig underrettet om betydningsfulde sider af bankens virksomhed’.

Wammen glæder sig

Nicolai Wammen glæder sig til at deltage i Nationalbankens arbejde.

’Jeg ser frem til de spændende opgaver i Nationalbanken’ skriver Nicolai Wammen.

Hvis der ikke er indvendinger, så vil Nicolai Wammen angiveligt deltage i det førstkommende bestyrelsesmøde tirsdag 29. januar.

79.000 kr. for 14 møder

Menige bestyrelsesmedlemmer i Nationalbanken får 56.000 kroner om året for arbejdet, mens medlemmer af repræsentantskabet får 23.000 kroner årligt ifølge årsrapporten 2017.

Udover nyttig viden om dansk økonomi siger Henrik Sass Larsen derfor også farvel til 79.000 kroner om året.

Henrik Sass Larsen ønsker ikke at kommentere sin usædvanlige udtræden.

De orker møderne i Nationalbanken Politiske medlemmer af bestyrelsen Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl (DF) Folketingsmedlem Nicolai Wammen (Fra 29. januar) Politiske medlemmer af repræsentantskabet Folketingsmedlem Morten Bødskov (S) Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl (DF) Folketingsmedlem Pelle Dragsted (EL) Folketingsmedlem Christian Poll (ALT) Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) Folketingsmedlem Nicolai Wammen (S) Folketingsmedlem Peter Skaarup (DF) Folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) Vis mere Luk

Flere kilder: Sass har meget fravær

Henrik Sass Larsen udtræden af Nationalbankens repræsentantskab kommer efter en periode, hvor han har været fraværende ved mange af møderne.

Det beretter flere kilder over for Ekstra Bladet.

1. april 2016 blev der valgt otte nye folketingsmedlemmer til repræsentantskabet i Nationalbanken. Herunder Henrik Sass Larsen.

Repræsentantskabet mødes i udgangspunket én gang i kvartalet, hvor de i detaljer orienteres om dansk økonomi og kontrollerer Nationalbanken arbejde.

Når flere medlemmer skal se tilbage på møderne i denne valgperiode, så bemærker de samstemmende, at Henrik Sass kun har deltaget i et fåtal.

Omvendt bemærkes det, at Socialdemokratiets andet medlem af repræsentantskabet, Morten Bødskov, har været en flittig mødedeltager.