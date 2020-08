Sass falder Mette i ryggen: Skån banker - op med skatten

Så er den tidligere socialdemokratiske sværvægter Henrik Sass Larsen vågnet fra sit selvvalgte eksil fra den offentlige debat.

Og han er ikke tynget af sentimentalitet.

Efter en omgang historisk lirumlarum om efterlønnens endeligt ser han stort på tidligere holdninger og går i fuldt forsvar for de virksomheder og banker, som nu betaler hans løn i brancheforeningen for kapitalfonde, DVCA, hvor han har titel af direktør.

Den nye Arne-ordning bør ikke - som Mette Frederiksen ellers lægger op til - betales af bankerne. Nej, det vil ikke være fair i lyset af corona-krisen. Henrik Sass Larsen skriver i Altinget:

'Da man må forudse, at efterlønnen - og dermed også kontingentet på 500 kroner - bliver erstattet af den nye 'Arne-ordning', var det måske mere rimeligt, om man så i retning af indkomstskatten, når finansiering endelig skal tilrettelægges,' lyder det.

Kapitalfonds-Sass vil altså have, at højere indkomstskat skal betale Arnes otium.

Dette skyldes, at erhvervsliv, banker og kapitalfonde har det så stramt, argumenterer han:

'For erhvervslivet synes det ikke så indlysende, at der er behov for denne pensionsudvidelse, men man noterer sig, at det er et udbredt ønske for såvel regering som fagbevægelse. Og det er vist svært at støve nogen op, som mener, at øgede afgifter oven på coronakrisen er nogen særlig god idé. Det bidrager snarere til mismod og skuffelse over sådan en morgengave midt i en hverdag, der i forvejen byder på drakoniske dispositioner med nedlæg af virksomheder og benhårde tab til følge.'

Engang var de så tæt

Med sin pen går Henrik Sass Larsen direkte imod sine tidligere kolleger i Socialdemokratiet.

Især beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har været ganske skarp omkring, at bankerne må til lommerne, så de nedslidte kan gå tidligere på pension. Regeringen ønsker, at bankerne skal betale halvdelen af de tre milliarder kroner, som Arne-pensionen koster i deres udspil.

Tæsk til banker: Minister opfordrer til skift

Henrik Sass Larsen var i sin tid som politiker selv flere gange ganske hård ved bankerne.

For et par år siden gav han på Socialdemokratiets kongres fuld opbakning til nuværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der i sin stærkt bankkritiske bog 'Den syge kapitalisme' foreslår offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser.

- Vi og mange danskere vil være lidt mere trygge ved bankerne, hvis Rasmussen, Lykketoft og Stavad sidder med omkring bordet, lød det fra talerstolen i Aalborg i 2018. Dengang havde han titel af gruppeformand.

Lidt tidligere i karrieren på Christiansborg kunne Sass kalde sig erhvervsminister.

I 2012 og 2013 fik bankerne med grovfilen for deres opførsel under finanskrisen.

- Jeg står også ved den kritik, jeg har givet tidligere i forhold til hele den finansielle verden om, at jeg syntes, den var meget uansvarlig på en lang række områder, og det førte til, at vi fik en stor finansiel krise. Det er det, jeg skal prøve at undgå nogensinde sker igen, sagde Sass Larsen dengang til Berlingske Nyhedsbureau.

Henrik Sass Larsen har meddelt Altinget, at han ikke ønsker at uddybe sine synspunkter.

Ekstra Bladet arbejder på at indhente en kommentar fra Socialdemokraitets top. Indtil videre uden held.

