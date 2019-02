Sass: Jeg blev ramt af en depression

I et interview med Politiken fortæller Henrik Sass Larsen, at han har lidt af en depression

Socialdemokratiets gruppeformand og finansministerkandidat, Henrik Sass Larsen, fortæller nu i et interview med Politiken, at han har været ramt af en depression i efteråret 2018.

- Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog, siger Henrik Sass Larsen til Politiken og uddyber, at han i en periode fra oktober gik til psykolog næsten dagligt.

Ifølge Politiken betød depressionen, at Henrik Sass Larsen i to måneder ikke kunne passe sit arbejde.

Ekstra Bladet har i begyndelsen af 2019 beskrevet, hvordan Henrik Sass Larsen udeblev fra flere møder i Statsrevisorerne. Et job, han får 330.000 kroner om året udover sin folketingsløn for at passe.

Så sent som lørdag har Ekstra Bladet afsløret, at Henrik Sass Larsen i november var fraværende fra en tjenesterejse og et møde i Statsrevisorerne. Ekstra Bladet kunne samtidig fortælle, at Sass de selvsamme dage var på arbejde og deltog i optagelserne til tv-programmet 'Pind & Sass' på TV2 News.

Derudover erfarer Ekstra Bladet, at tre af de fire møder, som Henrik Sass Larsen udeblev fra, fandt sted, før Henrik Sass Larsen i oktober, ifølge sit interview med Politiken, blev syg med depression. De andre møder, Henrik Sass ikke deltog lå således ifølge Ekstra Bladets oplysninger i henholdsvis marts, april og august 2018.

Ny Sass-afsløring: Optog tv-show på pjækkedage

Henrik Sass Larsen fortæller i interviewet, at tv-programmet var det eneste, han kunne overskue at lave i perioden i efteråret:

- Jeg kunne ikke noget. Jeg var næsten væk i to måneder, hvor det eneste, jeg gjorde, var, at jeg var med i den tv-udsendelse på News med Søren Pind en gang om ugen. Ellers så sov jeg det meste af tiden. 19-20 timer i døgnet. Min krop var fysisk brændt ned over så mange års tagen imod.

Gruppeformanden fortæller om sin depression på grund af et indslag i TV2 News. Her blev han - tydeligt mærket - interviewet om Ekstra Bladets historier om hans fravær fra Statsrevisorerne, hvor han mener, at han har været udsat for en form for menneskejagt.

Anklager Ekstra Bladet og B.T:

I interviewet med Politiken siger Henrik Sass Larsen også, at situationen er blevet forværret, fordi journalister har kontaktet venner og familie. I den forbindelse kommer Sass med konkrete anklager mod dele af pressen, herunder at nogen skal have kontaktet hans nabo for at høre, om han har fået lavet sort arbejde.

Da Politiken spørger, om det er sandt, afviser han blankt, men uddyber sin klage mod journalister:

- Nej. De har kontaktet min datters skole, og de ringer til mine gode partifæller og spørger ’Har du noget på ham?’. De ringer til gamle klassekammerater. Jeg er ikke i dansk politik, fordi jeg ønsker personlig berigelse. Jeg stiller op, fordi jeg har nogle holdninger. Hvorfor skal man så behandles på den måde? At sådan en som Lars Løkke stadig kan stå op, er et under efter alt det, han har været udsat for. Jeg ved jo godt, at jeg gør mig sårbar, når jeg stiller op her. Nogen vil sige, at ’idioten er uligevægtig, han kan ikke bruges’, og jeg ved ikke, hvor det her lander. Man har mere kontrol, hvis man lukker af og ikke åbner op. Nu gør jeg så det modsatte, og det kan være jeg bitterligt fortryder det og en dag bliver den lykkelige indehaver af en pølsevogn og kan være i fred, siger Henrik Sass Larsen.

Adspurgt, hvilke journalister, han anklager, svarer Sass Larsen:

- Jeg taler om Ekstra Bladet og B.T. Jeg taler ikke om Politiken, Berlingske eller noget andet.

Ekstra Bladet opdaterer historien senere på aftenen med kommentarer fra chefredaktør Poul Madsen...