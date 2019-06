Sass kæmpede til det sidste

Henrik Sass Larsen forsøgte helt til det sidste at holde sin politiske karriere flydende og sygdommen stangen.

Men til slut måtte den socialdemokratiske gruppeformand kaste håndklædet i ringen og melde ud, at han sygemelder sig og ikke står til rådighed som minister i en kommende regering.

– Han har prøvet at kæmpe sig tilbage med næb og klør, fortæller S-formand i Køge-kredsen og Sass’ ven, Jesper Hesselberg Andersen, med henvisning den depression, som har plaget S-profilen siden efteråret.

Dagen efter at have siddet med ved forhandlingsbordet om en ny regering, valgte Sass at sige stop, forklarer Jesper Hesselberg Andersen.

– Henrik ringer til mig lørdag formiddag og fortæller, at han er på vej ind til Mette Frederiksen for at fortælle hende, at han ikke er til rådighed som minister, og at han sygemelder sig. Så fortæller han mig, at han ikke genopstiller til Folketinget i Køge-kredsen, lyder det fra kredsformanden, der blev ’knust’, da han fik overbragt beskeden af sin lokale folketingskandidat.

Han fortæller, at Sass havde oplevet den berømte dråbe, der fik bægret til at flyde over:

– Det var valgresultatet og dækningen af ham efterfølgende. Der er en pris ved at være en offentlig person, og den pris var og er han ikke villig til at betale. Når prisen er, at det koster ens helbred, er prisen for høj.

Ved siden af sig selv

Fredag sad Sass side om side med Mette Frederiksen i et sidegemak til Landstingssalen på Christiansborg og forhandlede om grundlaget for en ny regering.

Ved ankomsten til mødet blev Henrik Sass Larsen konfronteret med sit elendige personlige stemmetal. Men han valgte at forholde sig tavs.

Inde ved forhandlingsbordet var Køge-politikeren langt fra sit gammelkendte jeg, bemærker flere topforhandlere.

Ked af det

En forhandler forklarer, at oplevelsen under forhandlingen blot bekræftede fornemmelsen af, at Henrik Sass Larsen ikke var i stand til at bestride en magtfuld og arbejdskrævende ministerpost.

En anden, at Henrik Sass Larsen så ked af det og udslukt ud.

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan Henrik Sass Larsen kun førte valgkamp i et yderst begrænset omfang.

På valgdagen opnåede han beskedne 4017 personlige stemmer. Kun på grund af indviklet valgmatematik opnåede han alligevel valg til Folketinget.