Sass melder sig syg - misser ministerpost

Henrik Sass Larsen har meldt sig syg og er ikke klar til at blive minister.

Det bekræfter han på Facebook.

'Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere. Mette bliver en god statsminister for vores land - det er jeg stolt af', skriver han.

'Men der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet', skriver han om årsagen til sin beslutning.

Henrik Sass Larsen dukkede ikke op til valgfesten onsdag på Christiansborg, og der er blevet spekuleret i, om han er frisk nok til at blive minister oven på sin sygdom i efteråret.

Alligevel har den 53-årige politiker de seneste dage været en del af det socialdemokratiske hold under regeringsforhandlingerne. Sass har således været en central figur i den socialdemokratiske partitop.

Trods sin placering i partiet fik han et katastrofalt valg. Henrik Sass Larsen blev valgt på det yderste mandat i Sjællands Storkreds og fik halveret sit antal af personlige stemmer.

Henrik Sass Larsen på vej til regeringsforhandlingerne torsdag. Foto: Stine Tidsvilde

Ved valget i 2015 fik Sass Larsen 7201 personlige stemmer. I år fik han blot 4017 personlige stemmer og blev kun valgt på en valgteknikalitet, da partifællen Tanja Larsson faktisk fik flere personlige stemmer.

Nu ser det dog alligevel ud til, at Tanja Larsson skal i Folketinget, da hun er første suppleant.

I februar kom det frem i et stort interview med Politiken, at Sass Larsen har haft en depression. Dengang fortalte han, at han i to måneder havde daglige samtaler med en psykolog.