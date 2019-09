Sass-suppleant fik syv minutters forspring

Blæst bagover: Tanja Larsson er ny kvinde i Folketinget. Hun blev overrasket over at få tilbudt Sass' mandat ganske få minutter, før det blev offentliggjort

Sjællands nye folketingsmedlem og stedfortræder for Henrik Sass Larsen hedder Tanja Larsson. Men hun fik ikke længere forvarsel end den øvrige befolkning om, at hun nu skal sidde på Christiansborg, efter at Sass nu skal være cheflobbyist for kapitalfonde i Danmark.

Larsson fik sig derfor noget af en overraskelse, da det pludselig blev meldt ud, at Henrik Sass Larsen forlader Folketinget.

– Jeg havde absolut intet hørt før klokken syv minutter i tolv i dag (onsdag, red.).

– Jeg blev ringet op af Jan Juul vores partisekretær, som lige havde fået at vide, at der ville komme en pressemeddelse ud. Så tænkte jeg, hold da op, fortæller hun.

Pressemeddelelsen om Sass’ afgang blev udsendt klokken 12.

Sass' nye job: Bliver lobbyist for Goldman Sachs

Tanja Larsson, der sidder i Faxe byråd, har ikke tidligere været valgt til Folketinget.

Hun glæder sig over, at blæsten om Henrik Sass Larsen er overstået.

– Det er smaddergodt, han har fået et arbejde. I har selv været med til at skrive om en meget omsust periode. Jeg tror, det bliver godt for alle, at der kommer lidt ro.

– Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til hans nye job. Jeg vidste det simpelthen ikke før, du sagde det til mig nu, siger Tanja Larsson.

Hun vil særligt kæmpe for landområderne som folkevalgt. Tanja Larsson forlader sin byrådspost, da Socialdemokratiet ikke tillader dobbeltmandater.